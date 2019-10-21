吃胡蘿蔔手腳會變黃？ 營養師：有可能，但對人體無害

2019-10-21 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北報導



大啖水果、蔬菜會導致皮膚、手腳變黃？近期網路上有討論，民眾在短時間內大量吃芒果、胡蘿蔔等含胡蘿蔔素的食物，甚至打成汁飲用，會造成胡蘿蔔素血症，導致手腳身體變黃。營養師表示，密集且過度攝取胡蘿蔔素，的確有可能有此問題，但要達此情形極難、且不會對身體有害；建議暫停相關蔬果食物幾天後，皮膚變黃現象即可消退，並記得要多喝水。

網路上舉例，愛吃水果跟吃素者有可能發生此情形。有民眾非常愛吃芒果，一天都要吃至少8顆以上芒果，幾周下來，膚色就開始變黃了；另國外有位吃素婦人，每天平均食用10根以上的紅蘿蔔，包括打成果汁、做成蛋糕或派，二、三個月下來，手掌膚色就明顯變黃。

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷表示，會造成皮膚、手腳變黃，主要是胡蘿蔔素血症（carotenemia），為血液中胡蘿蔔素過多所致，包含α胡蘿蔔素、β胡蘿蔔素、番茄紅素和葉黃素等。當沉積在皮膚時，就稱為胡蘿蔔素皮膚沉澱，並使臉、手掌、腳掌看起來比平常黃。

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晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎表示，胡蘿蔔素在人體內無法產生，可從紅色、黃色、綠色的蔬菜水果中取得。 如紅蘿蔔、木瓜、芒果、哈密瓜、南瓜、菠菜、萵苣等。但胡蘿蔔素是很好的抗氧化的營養素，有護心、護眼、抗自由基等功能，適量吃對人體有助益。

陳醒荷說，上述例子得吃極大量甚至好幾公斤的蔬果、且每天不間斷吃才可能超標，一般民眾應不致如此；但胡蘿蔔素血症對人體無害，且暫時限制食用後皮膚變黃現象即可消退。同時她也不建議民眾打成果汁飲用，避免蔬果中的膳食纖維流失。