清境2期高空步道30日啟用 加了「彩蛋」不加價

2019-10-21 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ／南投即時報導



南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道第2期工程已於8月底完竣，縣長林明溱今在縣務會議宣布，30日正式對外開放，步道將由青青草原南票口延伸至北票口，長度從1.2公里增加至1.6公里，視野更好卻「加『質』不加價」，票價仍維持50元。

縣府指出，清境高空觀景步道為友善自然景觀採隱匿式高架設計，是國內最高海拔的步道，前年5月啟用，去年2月突破百萬人次，至今每個月預約仍有上萬人次，前年8月斥資3000萬元進行第2期延伸工程，日前完工且將於30日啟用。

林明溱說，高空步道第2期工程將從青青草原南票口向上延伸400多公尺，銜接至北票口，步道整體長度因此從1.2公里增加至1.6公里，原研議將票價從50元微幅調整至80元，但經評估，漲價恐影響來客意願，決定維持原票價「不漲了」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

觀光處長王源鍾則說，高空步道第2期工程不僅延續首期友善自然景觀採隱匿式高架設計，最大的「彩蛋」就是位置更高，且向上環狀延伸進入農場上方，而能飽覽草原牧場風光和壯闊山景，視野更佳，但票價卻沒提高，「加『質』不加價」。