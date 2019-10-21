高中三年不敢拿下口罩 戽斗妹變臉後終能好好吃碗麵
彰化縣18歲女孩小靜嚴重戽斗，從國中到高中因上下顎落差大、無法咬合，連吃麵都咬不斷，而且臉也歪一邊，因缺乏自信，整個高中都戴口罩根本「不想看自己的臉」，就連畢業紀念冊都戴著口罩，高中一畢業今年7月立即到彰基進行「正顎手術」，現在終於能拿下口罩，戽斗妹反斗變正妹，也能好好吃一碗麵了。
「我想跟大家分享，幫助有相同困擾的人」小靜說，因為深受咬合不正、臉歪所苦，她在自已部落格寫下進行 「正顎手術」手術的過程，但在網路上也曾被酸言酸語說是整形，但她很想強調這不是整形，因為矯正和「正顎手術」手術的治療，讓她恢復自信。
小靜說，國小二年級牙醫就曾告訴她自己有咬合異常問題，不只會戽斗，甚至未來臉會越來越歪，到了國中果然上下排牙齒隨著年齡增長差距越大、下巴也向左歪斜，吃飯時前排牙齒完全無法接觸食物，僅能靠後排牙齒咀嚼，甚至有些食物無法咀嚼只能囫圇吞下。
「現在可以完全咬斷麵條就覺得好開心」小靜說，以前她會用舌頭頂上去弄斷麵條，吃東西時也常會咬到嘴巴後面的皮膚，嘴巴常受傷，所以一碗滷肉飯吃20分鐘，一個便當要吃40分鐘，所以她在學校午餐時東西總是只吃一點點。
很多高中女生都喜歡拍照，但小靜卻很討厭拍照，但一再拒絕同學，心裡也過意不去，後來只好戴口罩和同學拍照，從高中起就不太敢照鏡頭，連洗臉都洗很快，不想看自己的臉，一上學就戴起口罩，連上體育課都戴著口罩，回到家才敢把口罩拿下，因為不想被看到臉 ，甚至不想交朋友，只有少數幾個好同學看過她全臉。
彰化基督教醫院口腔顎面外科主任蘇竣揚表示，一般的咬合異常，矯正治療就可以達到良好療效，但有些嚴重的暴牙、戽斗或是顏面歪斜，是因異常的顏面顎骨生長，無法單純利用矯正來解決，必須進行正顎手術從根本修正異常的顏面顎骨讓矯正能順利完成，小靜就是嚴重的骨性三級咬合異常（俗稱戽斗），隨著成長，她的下排牙齒與上排牙齒就像兩個板塊異常移動，兩「顎」的差距將近一公分，合併顏面歪斜，下巴向左歪斜將近一公分，不僅咬合異常，也造成進食障礙。
小靜接受正顎手術合併矯正治療，去年3月起先進行牙齒矯正治療，包括拔掉2個智齒等，是為了防止手術時不整齊的牙齒干擾手術進行，今年7月上大學前再進行「正顎手術」。
蘇竣揚說，小靜的手術是利用高精密度的電腦斷層掃描輔以「3D正顎模擬軟體」進行手術的規劃，在電腦中模擬骨頭移動的方向，不論是前進、後退、旋轉，進行全方位的分析，對於危險的血管還有重要的神經能夠在術前診斷，手術約進行4小時，傷口全藏在口腔中，外觀看不到，且是採取恢復較快的「雙側矢狀劈開術」，所以手術後嘴巴馬上可以張開活動，降低手術後呼吸道阻塞窒息的風險，術後第二天即順利出院，約經歷辛苦的一週腫脹期，就可以開始進食軟質食物，恢復相當迅速。
「很開心我的小孩恢復自信，又有了像小時候的笑容」小靜父親今天也開心擁抱女兒，小靜則感謝家人陪伴她度過這段治療期。
蘇竣揚說，嚴重咬合異常的患者，不僅無法正常進食，因外觀的不美觀，可能得長期忍受異樣的眼光，甚至被嘲笑，使得患者沒自信，社交或工作都會造成影響，台灣人對於正顎手術相對保守，許多父母認為小孩是為了愛漂亮而動刀，但正顎手術是為了能有更好的咬合功能增加生活品質，甚至讓人更有自信，不過正顎手術需等小孩約18歲臉的骨骼發育完成才能進行，現在還有3D正顎模擬軟體進行檢查、分析，可以大幅增加患者的安全性及滿意度。
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