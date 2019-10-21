出社會賺錢後依然覺得貴？網點破2店家商品買不下手

2019-10-21 16:41 聯合新聞網 綜合報導



有網友在PTT上詢問，在學生時期覺得很貴到現在賺錢後「依然覺得很貴的商品」，不少網友紛紛回應。圖片來源／ingimage 分享 facebook

在這個物價什麼都漲的年代，即使自己已有能力購買，但有些東西仍因它本身的價格讓人下不了手！日前就有網友在PTT上PO文詢問，雖然在學生時期有能力購買但當時覺得很貴，然而現在賺錢後「依然覺得很貴的商品」，PO文一出後不少網友紛紛指出2項商品，直呼「從以前到現在還是覺得貴啊！」

原PO在文中提到，這定義是指學生時期就有能力購買，但當時覺得很貴，而現在出社會依然覺得貴的商品。原PO認為他現在依然覺得Subway很貴，「12吋的三明治加上餅乾和飲料就要200多左右」，並語帶無奈的表示「我管它健不健康，重點是根本吃不飽」，直言同樣的價錢可以有更多更好的選擇，接著便好奇地詢問網友「有什麼東西是到現在依然覺得貴的？」

PO文一出後，立刻掀起眾多網友討論，大多數的網友都指出「星巴克、摩斯漢堡」，表示這2店家的商品是到現在自己工作賺錢後依然覺得很貴，「摩斯吧...真的超少然後又吃不飽」、「摩斯和星巴克都超貴，手搖飲料也不例外」、「摩斯從以前到現在都覺得又貴又吃不飽」、「星巴克都要等買一送一找人分攤」。

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就連現在人手一台的iPhone也不例外「真的買不下去的大概就是iPhone了吧」、「iPhone真的不知道在貴什麼，即使降價我到現在還是買不下手」、「iPhone真的跟一台電腦一樣貴，電腦都可以用至少四五年以上，真的買不起」。