癲癇發作可以預測？ 血測技術露曙光

2019-10-21 14:50 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



圖／取自Ingimage 分享 facebook

全世界有5千萬人罹患癲癇，最困擾的是病人不知道何時會發作，全新的血液測試技術提供了一線曙光。愛爾蘭皇家外科醫學院發現了癲癇發作前後血液中血流分子的不同，此發現讓血液測試變得可能，能評估何時可能發作，使患者能夠服用速效預防藥物，未來5年內可供患者使用。

大腦活動增加 影響血液

根據《科學美國》報導，這項研究發表在7月的《臨床研究雜誌》上，甚至提供了有關癲癇病因的線索。研究員瑪莉恩·霍格分析癲癇患者血液中的血漿樣本，發現轉移RNA（tRNA）的某些片段（涉及將RNA轉化為蛋白質的分子）在癲癇發作前出現高峰時間，然後又恢復到正常水平，這可能是由於癲癇發作前大腦活動的增加引起的。

「未來神經」正研究一種癲癇發作預測設備，該設備在家裡使用針刺驗血，類似於血糖監測儀。霍格說：「預計這種設備可能會在未來5年內供患者使用。」

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預測設備可能對患者的生活產生重大改變。霍格說：「如果有徵兆，也許您不會上班，開車或游泳。」而且，儘管某些癲癇藥物起效快，但大多數是用於長期治療的，但近1/3的患者對後者沒有反應。神經學家馬克·庫克說，準確的癲癇發作預測將鼓勵藥物用於急性使用，這與每天的治療方案相比，意味著副作用更少。

太多刺激或鎮靜神經元同時放電等神經系統異常會導致癲癇發作。

根據《心智牙線》報導，關於癲癇，有些背景知識可作為補充：太多刺激或鎮靜神經元同時放電等神經系統異常會導致癲癇發作。癲癇類型包括強直性陣攣性癲癇發作，失神性癲癇發作，肌陣攣性癲癇發作等。與調節神經元有關的基因突變會使某些人更容易罹病，其他原因包括腦部損傷、愛滋病等傳染病和自閉症等。

飲酒、服藥、睡眠不足，或閃爍的燈光甚至音樂可能刺激癲癇發作。預警信號可能表現為奇怪的氣味或味道，突然的恐懼或喜悅波動，似曾相識的感覺或隨機肌肉抽搐。大多數發作不會造成傷害，但強直性陣攣狀態癲癇例外。可穩定神經元的高脂、低碳水化合物飲食有幫助，另可通過迷走神經刺激治療。

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