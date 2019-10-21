桃園屠宰場爆H5N2禽流感 千隻凍雞廢棄

2019-10-21 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



桃園市政府動物保護防疫處處長王得吉表示，桃園一處家禽屠宰場10月18日發現土雞疑患家禽流行性感冒案例，動保處接到屠宰場屠檢人員通報時，立即派員至現場執行防疫處置，檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，同時將該批嘉義來源場紅羽土雞全數凍存稽留，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

王得吉說，農委會檢驗報告昨天出爐，土雞確診感染H5N2亞型高病原性禽流感，該批凍存屠體計1450隻立即判定廢棄，當天屠宰場屠宰作業結束後，場區連同周邊徹底擴大清潔及消毒，同時加強半徑3公里內養禽場臨床訪視。

王得吉呼籲養禽業者加強人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛（集運或抓雞車、飼料車、化製車等）與運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤）清潔消毒，有效避免生物媒介物傳播，降低發病機率。

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