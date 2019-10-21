親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

搭Uber 7分鐘車程收4千元 乘客氣炸：只因1顆星評分

抗氧化要有效 蔬果千萬別生吃

2019-10-21 14:24聯合報 記者林敬家／即時報導

台灣人飲食西化也愛生吃蔬菜，現在流行輕食，市面上還出現各式各樣蔬果混合的「沙拉罐」，不過，營養師認為，常見的蔬菜包括胡蘿蔔、紅番茄和洋蔥經過加油烹煮，其中營養成分更能被帶出，營養加倍。

衛福部署立彰化醫院營養師施璐筠說，胡蘿蔔廣泛運用在飲食料理中，但不少人認為生吃可攝取更完整的營養成分，但胡蘿蔔當中的β-胡蘿蔔素是脂溶性維他命，須藉由油脂和加溫當媒介，才能增加人體吸收β-胡蘿蔔素的量，建議胡蘿蔔烹煮後再吃。

紅番茄營養價值高，常被當成水果一樣生吃，紅番茄中有維生素C、茄紅素和β-胡蘿蔔素，三種物質性質不同，施璐筠表示，茄紅素和β-胡蘿蔔素用油烹調後更易吸收，但當中維生素C「怕熱」，煮過後的番茄維生素降低，民眾可以有時生吃涼拌有時烹煮，吸收所有營養成分。

蘆筍煮過後的的抗氧化多酚增加，是很不錯的抗氧化食材，而洋蔥有抗氧化物類黃酮，經烹飪可以使類黃酮總量增加，但煮太久維生素B、C也容易流失，建議小火烹煮或用少量油煎縮短烹飪時間。至於菠菜就不建議生吃，因當中大量草酸阻礙身體裡鐵和鈣吸收，經烹煮可降低草酸量，對人體較好。

施璐筠說，雖說脂溶性維他命需經烹調帶出營養成分，但應避免蔬菜太過高溫烹煮或悶煮太久，以免營養素不斷受熱流失。

胡蘿蔔經烹調後更有助人體吸收β-胡蘿蔔素。圖／取自ingImage
胡蘿蔔經烹調後更有助人體吸收β-胡蘿蔔素。圖／取自ingImage
分享

維他命
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

蔡政府推月領2500元育兒津貼 律師點出公平的關鍵

2019-10-21 12:19

普悠瑪周年 台鐵全線列車今16:49將同時鳴笛3秒

2019-10-21 13:49

長榮空姐愛心年曆發售 限量6千本開放搶購

2019-10-21 12:45

食鹽含鉀將需標示 為何專家們群起反對？

2019-10-21 00:03

我的肝不好？！惱人肝斑影響面子問題

2019-10-21 12:45

挽救蟲蟲危機！新藥上市造福酒糟肌患者

2019-10-21 12:17

吳德榮：雙颱不侵台 周五水氣略增

2019-10-21 07:32

經濟支柱不能倒！中壽「重大傷病險」提供22項保障

2019-10-21 15:01

癲癇發作可以預測？ 血測技術露曙光

2019-10-21 14:50

國際旅展餐券、住宿券「骨折價」 今起預購

2019-10-21 14:43

移民署舉辦座談會 用心傾聽新住民心聲

2019-10-21 14:33

桃園屠宰場爆H5N2禽流感 千隻凍雞廢棄

2019-10-21 14:25

林洲民批護航大巨蛋 都發局強勢反擊：一切合法

2019-10-21 14:06

台鐵列車長配防身噴霧 基隆、台北車班試辦

2019-10-21 14:05

奇異果源自中國 紐西蘭發揚光大

2019-10-21 13:55

台灣荔枝將種在澳洲 鳳梨、小番茄也想去

2019-10-21 13:53

願景／舊金山有機生活美學 人、土地、食物的美好連結

2019-10-21 13:31

疑伺服器容量不足當機 公路監理系統今早急修復

2019-10-21 13:31

降低芋頭軟腐病菌密度 研究人員建議與玉米輪作

2019-10-21 13:30

優質雞蛋主產地 台南市府猛力推「好蛋」

2019-10-21 13:12

使用網路沉迷恐影響身心健康 醫師：靠兩招避免

2019-10-21 12:34

願景／花早開蟲不來 極端氣候下農業該如何調適？

2019-10-21 12:30

含矽靈洗髮精致禿頭？醫：不會

2019-10-21 12:28

NASA黑客松出爐 2隊角逐全球決賽

2019-10-21 12:23

林務局跟風開箱文 訴說道班工作不容易

2019-10-21 12:23

談幫派寫作 張大春：江湖是杜月笙的

2019-10-21 12:21

去勢後前列腺癌易復發 國衛院發現治療新策略

2019-10-21 12:09

萬分之一在我家…曾命懸一線 罕病高雪氏症男孩轉大人

2019-10-21 11:42

天氣轉涼 醫師說：狹心症患者如胸悶、胸痛儘速就醫

2019-10-21 11:39

台灣芭樂努力10年獲准輸美 外銷要注意這些事情

2019-10-21 11:35

冷天起床第一步就腳痛？ 快學這兩招醒足又暖足

2019-10-21 11:03

搶救中風越快越好 醫師：這三症狀有一個速打119

2019-10-21 10:58

獨／冬天也有荔枝吃 台灣首度到南半球的澳洲種荔枝

2019-10-21 10:13

太平洋雙颱共舞 氣象局：博羅伊不排除明轉強颱

2019-10-21 09:46

氣象局：本周降雨分三階段 周三起水氣增

2019-10-21 09:45

驚！食物竟進不到胃裡 這個女高中生瘦如紙片人

2019-10-21 09:31

腎病女患者突語無倫次 醫查出是低血鈣症引起

2019-10-21 09:30

賴忠瑋：中南部白天像夏、夜晚如秋 明赴日留意颱風

2019-10-21 08:33

醫病天地／突然偏癱、口齒不清… 當心腦中風

2019-10-21 00:06
看更多

熱門文章

黃金獵犬被罰面壁思過露無辜臉 網友見身後「屍體堆」爆笑

2019-10-20 22:08

驚！食物竟進不到胃裡 這個女高中生瘦如紙片人

2019-10-21 09:31

健走多快才有效 醫師提供這個公式教你算心跳

2019-10-20 16:40

氣象局：本周降雨分三階段 周三起水氣增

2019-10-21 09:45

靠跑步機健走很好？專家其實沒有很贊同

2019-10-20 16:36

德州鮮切牛排過生日 證件有「1、0、2、5」送豬肋排

2019-10-20 16:09

唐綺陽星座運勢週報：獅子工作避免雞同鴨講 水瓶財務別鐵齒

2019-10-21 07:36

天氣涼颼颼 明天局部地區低溫剩19度

2019-10-20 19:45

庫洛魔法使快閃店來了！ 粉絲：快將我的錢包解除封印

2019-10-21 00:03

好市多多穀飯疑被偷吃後放回 他買回家一看氣炸：當作餵狗了

2019-10-21 13:03

吳德榮：雙颱不侵台 周五水氣略增

2019-10-21 07:32

獨／冬天也有荔枝吃 台灣首度到南半球的澳洲種荔枝

2019-10-21 10:13

男假扮雙胞胎哥哥想騙女友 開門對話讓他驚覺綠了

2019-10-21 12:51

老媽「餵蛤蜊喝奶」超特別 女兒驚呼：真的變超肥

2019-10-21 11:15

每日星座運勢／獅子在變動中求發展　表白的好日子

2019-10-21 00:00

別走錯！搭台灣虎航飛名古屋 改降中部機場第二航廈

2019-10-20 16:22

食鹽含鉀將需標示 為何專家們群起反對？

2019-10-21 00:03

紐西蘭航空玩很大 快閃促銷來回機票未稅1萬9有找

2019-10-20 17:22

麥當勞再推賣萌小物 「美樂蒂萬用置物籃」首度來台

2019-10-21 10:19

一張圖秒懂下周天氣 秋意漸濃衣物棉被準備換季

2019-10-20 21:45

太平洋雙颱共舞 氣象局：博羅伊不排除明轉強颱

2019-10-21 09:46

【家人關係】雨煙／媽媽遠庖廚

2019-10-21 06:00

【美味記憶】韓情／家傳燜雞麵

2019-10-21 06:00

國人鉀離子不足 食鹽標示新制恐使健康政策功虧一簣

2019-10-20 21:46

蔡政府推月領2500元育兒津貼 律師點出公平的關鍵

2019-10-21 12:19

長榮空姐愛心年曆發售 限量6千本開放搶購

2019-10-21 12:45

食藥署要求食鹽含鉀標示 專家打臉認為帶來災難

2019-10-20 21:45

少見！高雄百貨公司改裝 一樓黃金櫃位變生活美學平台

2019-10-21 09:14

120吋螢幕震撼登場 奇美家電新品打造智慧潔淨居家

2019-10-21 06:37

普悠瑪周年／美化數字 難掩台鐵顢頇真相

2019-10-21 00:03

上市就搶光！新版Paul Smith聯名行李箱24號台灣開搶

2019-10-21 13:18

政府灑錢旅遊補助 民間調查：近六成民眾不埋單

2019-10-21 09:43

小12歲網紅未婚妻美照曝光 「康熙」製作人B2結婚啦！

2019-10-21 13:47

冷天起床第一步就腳痛？ 快學這兩招醒足又暖足

2019-10-21 11:03

Garmin智慧表 指針系列敲敲秀提示 全新Venu還能聽音樂

2019-10-21 06:55

普悠瑪周年／台鐵改革 設「防火牆」就畫上句點？

2019-10-21 00:03

賴忠瑋：中南部白天像夏、夜晚如秋 明赴日留意颱風

2019-10-21 08:33

抗氧化要有效 蔬果千萬別生吃

2019-10-21 14:24

一到傍晚就躁動 當心失智者「日落症候群」

2019-10-20 13:53

萬聖節大餐敢吃嗎？吃手指、喝腦門 「鬼娃」變漢堡

2019-10-20 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top