林洲民批護航大巨蛋 都發局強勢反擊：一切合法

2019-10-21 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



近期大巨蛋爭議不斷，14日在北市都審會成功闖關，延宕多時工程得以繼續，理應普天同慶，但前北市都發局長林洲民日前在個人臉書分享長文，點名台北市民、市長柯文哲及遠雄董事長趙文嘉應以安全為考量，讓大巨蛋案再度蒙上陰影。對此都發局強勢反擊，發表公開聲明指出「一切合法」

林洲民針對大巨蛋「防災避難電腦模擬」提出異議，直言兩大項爭議點在於「人的因素」、「緊急應變時間」電腦參數設定，現在去大巨蛋看球賽或聽演唱會觀眾，很少人會先了解逃生動線，多數都是忙著找位子、買飲料及爆米花，真的發生意外，對逃生路線當然不熟悉。

林洲民指出，再者Response time可視為反應時間，指的是發生災難時，坐在座位的觀眾需要多久時間才能警覺到異常狀況？遠雄徐一量顧問説：EXODUS 設定時間30秒且不能調動，對此我無法認同，經過查證確實可以上調，而且若把response time調高到120秒，遠雄通過4項測試就減少為2項。

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北市都發局回應，4種情境測試同時通過都審所、台灣建築中心性能審查雙重審查，確保民眾能順利離開建物，且都審要求在地面層易壅塞節點增加避難面積及戶外疏散密度，藉此紓緩群眾避難恐慌心理，方為防災審查重要目標。

「BuildingEXODUS v6.3」電腦模擬軟體原內建災難反應時間為0~30秒，與其他輿論不相同部分，都發局指出，應以英國格林威治大學書面說明為準，透過其專業範疇解釋，不可單就理論判斷，須以實際軟體操作經驗者輔助。