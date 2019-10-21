降低芋頭軟腐病菌密度 研究人員建議與玉米輪作
2019-10-21 13:30
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
苗栗縣是芋頭第二大產區，同一田區連續種植芋，將使球莖軟腐病菌數量增加，造成芋產量及品質的嚴重損失。
農委會苗栗區農業改良場和國立嘉義大學植物醫學系合作，分離出芋軟腐病病原，並發現病原菌不會使玉米產生病徵，因此，選擇玉米與芋進行輪作，可望降低芋田軟腐病原菌密度，減少芋田病害的威脅。
苗栗場表示，芋是國人常用的根莖類蔬菜，主要以水田方式栽培，而球莖軟腐病為影響芋頭品質及農民收益的主要原因，利用抗病、或不感病作物進行輪作，將有利降低病原密度，進而減少病害發生及威脅。
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苗栗場表示，由芋罹病球莖組織分離、純化的病原菌，可區分為細菌性及真菌性二種類型，分別接種於苗栗常見作物，其中玉米、大豆及西瓜對軟腐細菌均具有抗病性，而玉米及青蔥對真菌性軟腐不感病，整體而言，玉米對芋軟腐病具有抗病能力，是目前芋田輪作最佳選擇，同時具有改善土壤理化性質、調節土壤營養成分、抑制雜草、提升產量及品質等優點。
除了測試不同作物對芋軟腐病原菌的感病度外，苗栗場也進行不同精油及植物萃取物對病原菌的抑制效果評估，已初步篩到具抑菌作用的精油種類。希望藉由輪作栽培及非農藥防治資材的應用，改善目前水芋與水稻輪作制度下，軟腐病發生嚴重的問題，進一步減少農藥使用，友善環境也增加食品安全。
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