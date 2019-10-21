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優質雞蛋主產地 台南市府猛力推「好蛋」

2019-10-21 13:12聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南是高優質雞蛋主要生產地，市長黃偉哲要農業局推廣在地食材和雞蛋創意美食，讓台南美食進入百姓生活；市府農業局今在台灣首府大學舉辦「照過來！台南好蛋餐點秀」發表會，餐旅管理學系展現一系列精緻雞蛋餐點，農業局強調，「民眾可學習在家輕鬆做，隨時可和美味的雞蛋餐點約會」。

農業局也提供該局掛保證的三家蛋商資訊，各地民眾想要買台南市政府保證的蛋，可與這三家業者聯繫：柳營區「天然的蛋」電話0906566520，南化區「小野玉子」0929028007，新營區「昂山蛋舖」0972860395。

今天現場展示的雞蛋餐點有甜式、鹹式、冷食、熱食等十分豐富，還有融入酪梨、毛豆、火龍果、鮮乳等台南的在地食材，餐飲系師生用不同的料理手法將雞蛋餐點作出創意，畫龍點睛的巧思，吸引了現場民眾的目光。

設計這些精緻餐點的餐飲管理系老師許煜忠說，只要農業局持續與校方合作，他會整理所有蛋品詳細製作流程說明，提供農業局公布，民眾可以按圖索驥真的在家DIY輕鬆做。

農業局表示，雞蛋富含蛋白質、胺基酸、維生素等身體必需的營養素，一顆品質優良的好雞蛋，擁有Q彈的蛋黃及濃稠蛋白，簡單水煮就能吃出它的獨特，另市售流行的溏心蛋滑嫩的蛋黃口感也是唯有新鮮的好蛋才能成就它的美味。

農業局表示，今天邀集了台南蛋雞業者努力經營的品牌蛋作展示，更有通過CAS、產銷履歷或有機驗證的優質雞蛋，品質值得信任，讓民眾選購食用雙倍安心。

農業局長李朝塘說，為確保台南雞蛋品質，會持續加強畜牧場源頭管理，並宣導正確用藥觀念，確保蛋品無藥物殘留，為民眾蛋品食用安全作把關。

民眾挑選時建議以蛋殼乾淨、無裂痕、未破損為主，非洗選蛋以柔軟乾布擦拭乾淨，水洗易破壞蛋殼膠質護膜，清洗過的雞蛋應儘快食用完畢，民眾也可認明具有CAS、產銷履歷或有機驗證標章的驗證類雞蛋，品質有保障選購更放心。相關問題可電農業局畜產科田小姐，06-6326301。

台首大餐飲系利用優質台南雞蛋製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
台首大餐飲系利用優質台南雞蛋製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
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台首大餐飲系利用優質台南雞蛋製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
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台南市政府今天在台首大舉辦優質台南雞蛋發表會。記者周宗禎/攝影
台南市政府今天在台首大舉辦優質台南雞蛋發表會。記者周宗禎/攝影
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台首大餐飲系師生利用優質台南雞蛋，製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
台首大餐飲系師生利用優質台南雞蛋，製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
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台首大餐飲系師生利用優質台南雞蛋，製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
台首大餐飲系師生利用優質台南雞蛋，製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
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台首大餐飲系利用優質台南雞蛋製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
台首大餐飲系利用優質台南雞蛋製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
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台首大餐飲系師生採用優質台南雞蛋，製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
台首大餐飲系師生採用優質台南雞蛋，製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
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台首大餐飲系利用優質台南雞蛋製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
台首大餐飲系利用優質台南雞蛋製作各種精緻點心。記者周宗禎/攝影
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