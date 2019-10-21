長榮空姐愛心年曆發售 限量6千本開放搶購

2019-10-21 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林即時報導



由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空姐與雲林縣莿桐鄉農會合作，費時10個月時間拍攝在地當季蔬果，不僅要幫助弱勢兒童，更要為在地農產行銷，今天愛心空姐手持年曆在莿桐香蕉園走秀，為愛心年曆宣傳。

空姐愛心年曆發起人林佳楓表示，愛心年曆今年邁入第9年，年曆從拍攝、化妝、背景設計、擺攤販售，全都由空姐一手包辦，每本售價290元，其中100元捐給兒福聯盟基金會，過去8年累計捐款已達627萬元，今年結合農會拍攝，幫助農民行銷，更有意義。

林佳楓表示，這次拍攝年曆花費10個月時間完成，其中最難拍攝的是在稻田裡的大合照，拍攝當天遇到下雨，一度準備放棄，幸好天空作美，停雨兩小時，讓拍攝順利進行，由於稻田被雨水洗刷過，拍照成果相當清新。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，莿桐盛產楊桃、稻米、蒜頭、香蕉等農產品，聞名全台，尤其在地盛產的烏龍種香蕉，更外銷到日本，能由長榮空姐按每月盛產的農產品拍照，為當季農產品代言，讓這本年曆更加值得收藏，未來農會將按空姐愛心年曆推出各季農村遊程。