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長榮空姐愛心年曆發售 限量6千本開放搶購

2019-10-21 12:45聯合報 記者陳雅玲／雲林即時報導

由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空姐與雲林縣莿桐鄉農會合作，費時10個月時間拍攝在地當季蔬果，不僅要幫助弱勢兒童，更要為在地農產行銷，今天愛心空姐手持年曆在莿桐香蕉園走秀，為愛心年曆宣傳。

空姐愛心年曆發起人林佳楓表示，愛心年曆今年邁入第9年，年曆從拍攝、化妝、背景設計、擺攤販售，全都由空姐一手包辦，每本售價290元，其中100元捐給兒福聯盟基金會，過去8年累計捐款已達627萬元，今年結合農會拍攝，幫助農民行銷，更有意義。

林佳楓表示，這次拍攝年曆花費10個月時間完成，其中最難拍攝的是在稻田裡的大合照，拍攝當天遇到下雨，一度準備放棄，幸好天空作美，停雨兩小時，讓拍攝順利進行，由於稻田被雨水洗刷過，拍照成果相當清新。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，莿桐盛產楊桃、稻米、蒜頭、香蕉等農產品，聞名全台，尤其在地盛產的烏龍種香蕉，更外銷到日本，能由長榮空姐按每月盛產的農產品拍照，為當季農產品代言，讓這本年曆更加值得收藏，未來農會將按空姐愛心年曆推出各季農村遊程。

張鈺萱表示，愛心空姐年曆、桌曆每本訂價290元，其中100元捐贈給兒福聯盟基金會，限量6千本，因往年都很快被搶購一空，有意購買響應公益的民眾可盡早訂購。訂購電話（05）5842299，或上臉書搜尋空姐愛心年曆。

由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空...
由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空姐與雲林縣莿桐鄉農會合作，今天愛心空姐手持年曆在莿桐香蕉園走秀，為愛心年曆宣傳，並與蕉園主人蘇明利（右三）夫妻合照。記者陳雅玲／攝影
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由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空...
由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空姐與雲林縣莿桐鄉農會合作，今天愛心空姐手持年曆在莿桐香蕉園走秀，為愛心年曆宣傳，年曆發起人林佳楓（右）表示，今年結合農會拍攝，幫助農民行銷，更有意義，（圖左）為莿桐鄉農會總幹事張鈺萱。記者陳雅玲／攝影
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由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空...
由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空姐與雲林縣莿桐鄉農會合作，今天愛心空姐手持年曆在莿桐香蕉園走秀，為愛心年曆宣傳。記者陳雅玲／攝影
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由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空姐與雲林縣莿桐鄉農會合作，今天愛心空姐手持年曆在莿桐香蕉園走秀，為愛心年曆宣傳。記者陳雅玲／攝影
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由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空姐與雲林縣莿桐鄉農會合作，今天愛心空姐手持年曆在莿桐香蕉園走秀，為愛心年曆宣傳。記者陳雅玲／攝影
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由長榮航空空姐發起的「空姐愛心年曆」每年都被搶購一空，2020年的年曆由14名空姐與雲林縣莿桐鄉農會合作，今天愛心空姐手持年曆在莿桐香蕉園走秀，為愛心年曆宣傳，並與蕉園主人蘇明利（右一）合照。記者陳雅玲／攝影
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空姐愛心香蕉
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