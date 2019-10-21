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使用網路沉迷恐影響身心健康 醫師：靠兩招避免

2019-10-21 12:34聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

現今生活人手一機還能上網聊天、遊戲等，也因過度使用3C產品容易引發身心病症如焦慮、憂鬱、失眠以及肩頸、手腕與眼睛的傷害；台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師黃彥勳表示，不良的網路使用習慣，最容易引發「排擠」現象，讓人將寶貴的時間、精力都耗在上網，忽略飲食、睡眠、運動及工作學習等，長期下來將影響身心健康、人際關係。

黃彥勳表示，現代人網路使用量日益增多，網路世界已不再是過去的虛擬實境，而是和與現實沒有清楚界限的擴充實境，讓使用者欲罷不能；而不良的網路使用習慣，最容易引發「排擠」的現象，也就是使用者每天將寶貴的時間、精力都用在上網，卻排擠了其他生活重要的活動，像是飲食營養、睡眠休息、身體運動、工作學習、言談溝通與情感交流等。

黃彥勳說，他曾幫10多歲的年輕人看診，年輕人長時間沉迷網路遊戲與家人大小聲、還有肢體拉扯等情況；最後他讓親子之間協定上網遊戲時間，避免家長完全禁止造成患者反彈，藉此逐步讓該名年輕人使用網路時間正常化；他也建議使用網路應該每半小時到1小時休息10到15分鐘；多一點自主控制、多到戶外走走，就能有效避免沉迷。

黃彥勳也提醒，不良的網路使用習慣將影響身心健康，長期超時使用，可能產生心理依賴、焦慮、憂鬱、煩躁、眼睛、肌肉、關節與心血管疾病等，除危害身心健康，人際關係也可能受影響。

衛生局則指出，社群媒體管理平台和數位行銷公司去年調查全球網路使用狀況，發現世界各國每人每日平均上網時間為6小時42分鐘，其中台灣人為7小時49分鐘，屬於「前段班」；避免過度沉迷等不正常使用網路的習慣，可記住「復籌者連盟」口訣；即恢「復」規律作息、健康不是上網的「籌」碼、當一個正確使用網路示範「者」、「連」同親友培養正確上網習慣、與親友聯「盟」規畫戶外活動。

台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師黃彥勳。圖／北市衛生局提供
台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科醫師黃彥勳。圖／北市衛生局提供
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