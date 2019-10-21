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願景／花早開蟲不來 極端氣候下農業該如何調適？

2019-10-21 12:30聯合報 記者郭琇真／即時報導

2019年，小麥出口大國澳洲因乾旱，小麥面臨嚴重短缺，美國則因水災流失2.3個台灣面積的耕地，印度洋蔥價格因豪雨而飆漲，導致鄰國洋蔥價格失控，台灣荔枝、龍眼因暖冬而消失。

極端氣候影響糧食生產鏈的同時，全球有超過三分之一的食物遭丟棄，這些被浪費的食物所耗費的能源約有33億公噸的二氧化碳，僅次美國與中國的總碳排量。

龍應台基金會思沙龍將於10月26日下午2點舉辦「花早開、蟲不來—土地變了，農業怎麼辦？」活動，邀請台大農學院院長盧虎生、中研院經濟研究所研究員張靜貞主講，深入探討氣候變遷對糧食生產結構的影響，並分享國家產業轉型以及個人行動方案。

本場活動由天使農業科技董事長陳宏志主持，演講前將播放協辦單位聯合報系願景工程「餐桌上的氣候變遷」專題拍攝的兩支影片：旱澇苦農：酷暑暴雨務農苦、明天過後：與極端天氣共存。

聯合國警告，氣候變遷導致全球四分之一土地面臨退化危機，人類未來可能無法「餵飽自己」。創新科技以及永續農業可能是解決方案之一，然而，改善食物浪費問題卻是減緩氣候問題最有效且簡單的方法。身為消費者，我們又該如何改變消費意識，為環境盡一份心力？

【活動訊息】

花早開、蟲不來－土地變了，農業怎麼辦？

講 者：國立臺灣大學生物資源暨農學院院長盧虎生、中央研究院經濟研究所研究員張靜貞

主 持：天使農業科技董事長陳宏志

時間：10月26日（六）14:00 -16:00

地點：華山文創園區中3館二樓拱廳

報名：http://www.civictaipei.org/event_think_salon.php

氣候變遷嚴重影響糧食生產結構，龍應台基金會思沙龍將舉辦活動進行探討。圖／龍應台基...
氣候變遷嚴重影響糧食生產結構，龍應台基金會思沙龍將舉辦活動進行探討。圖／龍應台基金會提供
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氣候變遷
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