哪裡較需要醫師 郭成興偏鄉10年接生5148小生命

2019-10-21 12:35 中央社 台東縣21日電



「哪裡比較需要醫師？」因為這個答案讓郭成興醫師開始到台東服務，自2009年3月任職台東基督教醫院婦產科。10年當中，遇過一個晚上被叫起來4次、曾一個月接生78個小生命。

台東基督教醫院婦產科主任郭成興獲第29屆醫療奉獻獎，得知自己獲獎後，郭成興引用德蕾莎修女說過的話「也許我們無法做什麼大事，但我們能以大愛做小事」。他說：「看過其他得主之後，我發現他們做的都是大事，而我只是用大愛做小事。」

50歲的郭成興從高雄醫學大學畢業後，原在台北服務，2008年獲得「嬰兒與母親」雜誌讀者推薦的北縣婦產科好醫師第一名。他常在忙碌之餘思索「有沒有可能幫助更多有需要的人？」

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郭成興一直沒有忘記年輕時抱持著「走進偏鄉」想法，於是造訪宜蘭、花蓮、台東等多家醫院，並且也收到東部數家醫院熱忱的邀請。當時並沒有將台東放在優先選項，直到父親提出的問題「哪邊比較需要人？」因而開始了他前往台東服務的起頭。

郭成興到東基任職至今超過10年；在婦產科服務總資歷18年。他說，10年來，共計在台東縣接生了5148名新生兒，等於從2009年起至今，全台東縣3成新生兒，都由他所帶領團隊成功接生的。

根據衛福部2019年3月公布的統計資料，台東全縣只有18個婦產科醫師，若扣除70歲以上、以管理職為主或輪調等情形，實際能在第一線擔負醫療工作的婦產科醫師，遠比統計還要少。

郭成興回憶，到台東服務的10年當中，遇過一個晚上被叫起來4次的夜晚、有過單月接生78個新生兒，這約占當月台東縣新生兒人數的2/3。就在創下單月接生數記錄之後，次月（2014年1月）他的心臟裝上3支支架「那個月真的太累了」。

面對台東的婦產科大環境越來越困難，包括台東縣婦產科醫師不斷減少，以及台東縣內的婦產科診所逐漸停止接生業務，郭成興說：「的確感覺是越來越辛苦，特別是我的健康和體力並不如10年前。」

郭成興指出，在台東最大的難題「辛苦」還不是主要的，最難的是必須獨自面對未知的風險、獨力和團隊救回眼前的狀況；無論患者情況如何複雜，只能他一個人和產房團隊共同面對、承擔，沒有後援，這種壓力更是倍加。

在醫療環境相對困難的環境，郭成興也感謝並肯定各方的努力，像縣政府、衛生局等公部門多年持續關注並且想辦法改善。他說：「偏鄉的地區醫院，不可能像醫學中心或教學醫院設備齊備，有時遇到特殊狀況，真的需要在沒辦法中想辦法。」

曾一個子宮外孕案例，手術過程病患一直出血，郭成興說：「醫學中心一般會用專用止血器械直接進入出血點，但我們當時手上並沒有那類器材，就將導尿管水球放進子宮，再將蒸餾水注入水球，對出血點加以壓迫止血。」

長期一起工作同事形容郭成興是「忘記自己」的醫師，他常常看診看到半夜，但他可以從第一個到最後一個患者都維持相同的看診水準，很有耐心、語氣溫和地和病人仔細解說。

在醫療團隊的眼中，郭成興不但是在「醫療」上給予台東婦女幫助的醫師，更是願意付出關心、為患者多做一點、多走一里路的陪伴者。