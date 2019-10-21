含矽靈洗髮精致禿頭？醫：不會

2019-10-21 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



「矽靈會阻塞毛囊導致禿頭！」許多人會相信傳言，特別買無矽靈的洗髮精。但皮膚科醫師否認此說法。

洗髮精添加矽靈，是因為洗完頭後，頭髮上毛麟片的油脂被洗掉而「打開」，加上毛髮彼此摩擦，而帶有靜電，會感覺比較粗糙。在食藥署發行的安全週報便提及，矽靈只是附著在頭髮上形成保護膜，讓頭髮變柔順。

但有網路傳言使用含矽靈的洗髮精會阻塞毛孔，長久下來會讓毛囊萎縮、掉髮禿頭。對此，開業皮膚科醫師朱思穎表示，使用無矽靈的洗髮精可讓「毛孔打開」，使用生髮水會比較好吸收，但不表示使用含矽靈洗髮精會導致禿頭。

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朱思穎也表示，使用無矽靈的洗髮精確實比較不會阻塞毛囊，但幾乎沒有人是使用含矽靈的洗髮精而造成毛囊炎。她表示毛囊炎就像長在頭上的痘痘，會出現癢、痛的症狀，但毛囊堵塞的原因很多，包括皮脂腺性分泌旺盛、常戴安全帽以及環境本身潮濕悶熱等等，都容易導致毛囊炎。