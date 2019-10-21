蔡政府推月領2500元育兒津貼 律師點出公平的關鍵

2019-10-21 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



衛生福利部、教育部新推月領2500元育兒津貼。此為示意圖，與新聞無關。圖／新竹市政府提供 分享 facebook

衛生福利部、教育部新推月領2500元育兒津貼，有民眾向媒體投訴表示，指有些長期居留在國外的人，子女只要保留台灣戶籍，就可以在國外領錢，認為不合理。但專家認為，「津貼」是普及式社會福利，只要有繳稅、有國民身分者，就可以主張應該享有，不管領取者在哪裡，要分在國內或國外養是多此一舉。律師林智群表示他認同發放，但公平關鍵在海外所得資料的取得及確認是否長期居留國外。

衛福部社會及家庭署回應，領取育兒津貼的資格之一是「所得稅率20％以下」，代表這些人在台灣還有繳稅紀錄，而且是國籍、戶籍都要有才能給；社家署認為，既然該人的國籍在，也有繳稅，應該就要發放。

林智群說，他認同有國民身份者就可以享有，不用限制前一個年度要在台灣居住六個月以上，

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，不過有國籍也有繳稅，就可以領取，這也有一個盲點，就是繳稅部分，育兒津貼都有一個排富條款，但是如果你常居海外，你的收入大部分會在國外（a所得），而在台灣當地的收入（b所得），頂多是存款利息所得或股票股利所得，通常不會超過20％的門檻，台灣政府通常只會有b所得的數字，無法取得你的海外所得（a所得）文件，那就會有低估收入的問題。

這才是問題所在！

林智群表示，如果要解決這樣的不公平現象，最好的方式應該是（1）先確認是否長期居留國外，這個部分戶政機關要跟出入境管理局合作，建立追蹤系統，才有辦法做到，目前出國達2年是會被強制遷出戶籍，但低於2年高於六個月部分並沒有進行追蹤。（2）確認長期居留海外者，要求申請者必須提出海外報稅資料，才能確認其海外收入情況，並確認該申請者總收入是否符合排富條款。

林智群指出，台灣很多社會福利措施只要有設定排富條款的，都應該以第3點的方式辦理，比如有的海外工作者子女暑假回台，沒事跑去夜店惹上麻煩，碰到官司都去申請法扶，因為這些人的家長都在海外工作，資產也在海外，在台灣通常沒有收入也沒有不動產，在財產收入記錄上就會被認定符合扶助標準，但這些人有辦法買兩三萬機票回台灣，又去夜店搞東搞西，你說他沒錢？那還真奇怪。