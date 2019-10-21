去勢後前列腺癌易復發 國衛院發現治療新策略
前列腺又名攝護腺，為男性所獨有，而隨年齡老化細胞增生，男性可能出現前列腺肥大症狀外，更可能發展成前列腺癌。國衛院研究發現，調控三種蛋白質可抑制去勢抗性前列腺癌，可望成新治療策略。
據國健署2016年癌登資料統計，前列腺癌發生率為男性十大癌症第六名、平均死亡年齡為81歲；目前治療方式上多採用荷爾蒙療法或去勢療法。但經一段時間治療後，癌細胞常會轉變成「去勢抗性前列腺癌（CRPC）」而再度復發。
國衛院生技與藥物研究所助研究員王鴻俊與北醫大院士龔行健合作研究發現，丙酮酸激酶（PKM2）、組蛋白去甲基酶（KDM8）與組蛋白甲基轉移酶（EZH2）扮演去勢抗性前列腺癌細胞生長的重要角色。將（PKM2）與（KDM8）降低表達量之後，能抑制去勢抗性前列腺癌細胞的生長和轉移，可望提供患者新的治療方向。此研究為全球首例，成果已刊登於2019年腫瘤領域重要期刊《Oncogene》。
王鴻俊表示，前列腺癌細胞的生長與轉移，受到雄性激素（androgen）所控制，為了降低患者雄性激素的含量，臨床治療上常採用去勢療法，包括睪丸切除及注射荷爾蒙針劑等治療方式。但通常患者接受約兩年療程後，因癌細胞逐漸演化適應下，約近兩成患者會復發成CRPC，導致治療效果大打折扣。若為CRPC，目前只能搭配化學治療或服用新型雄性激素抑制劑，來緩解症狀及延長生命。
王鴻俊說，KDM8在刺激前列腺癌細胞生長作用機制中扮演重要角色。他與龔院士團隊歷經五年時間，分析多種前列腺癌細胞株並進行小鼠實驗後，發現PKM2與KDM8在前列腺癌細胞株中均有異常的過度表達現象，而將KDM8去活化之後，能有效抑制去勢抗性前列腺癌的腫瘤細胞生長；而當前列腺癌細胞葡萄糖代謝處於高度活化狀態時，PKM2與KDM8正是調控代謝進行糖解作用的因子，即為有效阻斷癌細胞進行代謝的關鍵機制。
此外，他與團隊分析新型雄性激素抑制劑Enzalutamide於抗藥性細胞株基因表現差異時發現，EZH2在這些抗藥性細胞會過度表現，而透過抑制EZH2的表現量，能有效抑制Enzalutamide 抗藥性細胞株的生長。王鴻俊說，將來若與其它雄性激素抑制劑合併使用成新藥開發，將更有效治療去勢抗性前列腺癌，但預估至少仍需8到10年才能應用。
前列腺癌的病程較緩慢且容易輕忽。王鴻俊表示除上述未來治療新方向外，他也提醒男性，老化、高油脂飲食、肥胖與缺乏運動等，也是前列腺癌風險因子，應避免過度高油脂飲食與維持常規生活型態，來避免前列腺癌找上門。
留言