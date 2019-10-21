天氣轉涼 醫師說：狹心症患者如胸悶、胸痛儘速就醫

2019-10-21 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



天氣轉涼，心臟冠狀動脈阻塞患者應多加注意，台南市安南醫院心臟內科醫師陳韋廷今天說，民眾如出現胸悶、胸痛及冒冷汗等症狀，最好提高警覺趕快就醫，心臟病是我國國民十大死因之一，冠狀動脈疾病就是其中最常見的一種，在台灣罹患此病的人數正逐年增加，值得注意的是連年輕人都容易得到，千萬不能忽視。

陳韋廷說，心臟冠狀動脈阻塞，又稱狹心症，主要是心臟供應養分的冠狀動脈因長時間膽固醇累積，形成不規則粥塊脂肪，讓動脈硬化與堵塞，導致心肌缺氧壞死。好發於中老年人、有家族病史、抽菸、高血壓、高膽固醇、糖尿病、性格急躁、壓力過大及缺乏運動等人。

其臨床表現為突然出現胸骨後或心前區絞痛，疼痛上達左肩、臂部及頸部，伴有惡心、頭暈、面色蒼白、煩躁心悸、呼吸短促、出冷汗、甚至暈厥等症狀。檢查的部分包含運動心電圖、鉈201心臟灌流掃描及心導管檢查。

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陳韋廷表示，冠狀動脈疾病治療，首重預防，其次是藥物。如藥物無法控制則考慮心導管手術。目前心導管技術發展非常快速，現在可利用血管支架，尤其是塗藥血管支架達到很好的治療效果，應用於急性心肌梗塞發作時，可很快打通堵塞的冠狀動脈，有效挽救缺氧的心肌不致壞死。