語無倫次認知功能障礙 原來是鈣離子濃度過低

2019-10-21 12:32 中央社 台中21日電



患有慢性腎臟病的77歲婦人因語無倫次、認知功能障礙、右側肢體無力被送進台中市澄清醫院急診。院方今天表示，原以為是腦中風引發，結果是鈣離子濃度過低，補充後即改善。

台中市澄清醫院中港院區腎臟科主治醫師陳燕蘭表示，這名有高血壓和慢性腎臟病史的高齡患者，平日都很勤快幫忙家務，最喜歡到陽台澆花，經家屬發現最近患者變得不想動，說自己手腳無力，起先不以為意，3天內急遽變化，不但認知功能逐漸不靈光又碎碎唸、不知所云，才趕緊送到急診室。

陳燕蘭表示，患者在急診室做了腦部電腦斷層和抽血檢查，發現右腦頂葉有血管栓塞情形，血色素偏低及肌酸酐偏高，經由神經內科收治住院，住院期間確診血管栓塞屬陳舊性栓塞，應該不是導致語無倫次、右側肢體無力的原因，由於患者有慢性腎臟病病史，因此會診腎臟科。

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陳燕蘭指出，經抽血檢查血中鈣離子，發現患者的血清鈣離子不到正常值的一半，同時副甲狀腺素也飆高，因此診斷是續發性副甲狀腺功能亢進導致「嚴重低血鈣症」。

陳燕蘭強調，罹患嚴重低血鈣症，容易誘發抽筋等，發病的症狀類似腦中風，包括反應遲鈍、肢體無力，認知功能障礙等，如果未即時補充氯化鈣有可能會導致心律不整、心室顫動，嚴重時會奪人生命。還好這名患者經每6小時針劑補充氯化鈣3天，再改口服鈣片4天就康復出院，不但恢復認知功能，更健步走出醫院。