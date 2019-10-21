台灣芭樂努力10年獲准輸美 外銷要注意這些事情
2019-10-21 11:35
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
台灣芭樂獲准外銷至美國，消息振奮各地農民。高雄市是全台芭樂最大產地，農委會相關單位今天到燕巢區農會芭樂運銷中心舉辦說明會。防檢局表示，芭樂外銷須登錄供果園溯源管理系統，瓜實蠅、東方果實蠅、南瓜實蠅三種有害生物的檢疫非常重要。座談會農民則認為，防疫與冷鏈技術專業，希望政府提供協助。
農委會指出，去年度全台芭樂種植面積7295公頃、產值約47億元，前三大產地為高雄（36％）、 台南（20％）、彰化（ 17％），栽培品種以珍珠拔為主。外銷市場中，以加拿大與中國大陸為主要市場。
歷經10年談判，美國公告允許台灣進口芭樂，將成為第二個獲准國家。因農民詢問相關問題，今天上午10點半，立委邱議瑩邀請農委會相關人員到燕巢產地舉辦說明會。
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農委會動植物防疫檢驗局科長陳素琴指出，首先為確保輸美番石榴可追溯商業輸出果園，農民須登錄供果園溯源系統；瓜實蠅、東方果實蠅、南瓜實蠅是美方重視的三種有害生物，須以1度C以下持續17天冷藏處理以殺死果實蠅；包裝場設施需有認證的預冷處理，另貨櫃運送也要具備合格認證。
許姓果農說，當然開心台灣芭樂多增加一處出口國家，不過擔心因外銷前景看好引發搶種風潮，農委會應注意面積控管；另有座談會農民反映，希望政府成立專責窗口來協助農民外銷，如用藥、田間管理、防疫與冷鏈技術等層面提供專業協助，否則一般農民無法處理相關問題。
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