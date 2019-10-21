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NASA黑客松出爐 2隊角逐全球決賽

2019-10-21 12:23台灣醒報 記者張元融╱台北報導

2019NASA黑客松台北場的冠軍由隊伍「ET760」勝出，由AIT副處長谷立言...
2019NASA黑客松台北場的冠軍由隊伍「ET760」勝出，由AIT副處長谷立言（左1）與科技部次長許有進（右1）頒獎。（photo by張元融／台灣醒報）
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每年由美國太空總署（NASA）與全球200個城市同步舉辦的「2019NASA黑客松」台北場於10月18～20日在師範大學體育館舉行，67支參賽隊經過48小時的激烈競爭後，結果由ET760隊與Seal隊伍獲得評審團青睞，以冠亞軍之姿將參加世界決賽，角逐全球冠軍

NASA黑客松今年是第3次在台北舉行，本次共有67隊、295名參賽者，參賽者由學生、科學家、程式設計師、創客與技術人員組成。冠軍隊伍由「ET760」隊勝出，亞軍由「Seal」隊伍奪得，第3名則是「Qoobit」隊。

ET760奪冠

為讓世界各地的人充分使用NASA開放資料，針對題目提出可行解決方案，NASA於賽前半個月公佈5大題型：1.地球上的海洋、2.我們的月亮、3.遠近行星、4.去星星那裡、5.生活在我們的世界裡，並由中央大學太空科學研究所教授張啟維等專家於賽前提供解題。在經歷48小時黑客松後，每一隊最終以簡報決勝負，說明「創意解決方案」，獲得評審團青睞者勝。

科技部次長許有進致詞時表示，2017年福衛五號與今年福衛七號的升空，代表著台灣的太空實力。而前陣子的黑洞照片也是由中研院團隊主導，在技術上居功厥偉、扮演不可或缺的角色。

AIT：美台合作

許有進說，科技部太空中心兩年前與NASA合作，一起舉辦台北場「NASA黑客松」，去年獲得不斐成績，期盼今年也能對太空科技注入更多年輕化的動能。

AIT（美國在台協會）副處長谷立言致詞說：「長久以來，美國與台灣在科學領域互相合作，希望未來美、台的研究生、研究員甚至是以CEO身份，能延續合作成果。」

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