談幫派寫作 張大春：江湖是杜月笙的

2019-10-21 12:21 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



張大春（右）的魅力不凡，散場前來聽座談的書迷多到坐滿隔壁房間還不夠，會後許多對岸書迷買書來簽。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook

「國家是想像的產物。」張大春提到年輕時聽到這句話時，對他的震撼力最是深刻。張大春認為歷史的記憶也許是人們的集體被騙，大家曾目睹的一清專案掃黑行動，掃掉的真的是該被判刑的罪人嗎？亦或只是些替罪羔羊？馬家輝則說，覺得寫法千篇一律時，就會去看張大春、張愛玲的故事，他們的文字就像導演大師在拍劇情片。

「星期五的月光曲」座談會18日在孫運璿紀念館舉行，主持人須文蔚揭露，出版20年加刊前傳的《城邦暴力團》一書其實是幫派文學而非武俠小說。張大春說，民國初年白話小說剛剛興起的時候，都有一種娓娓道來的情形，有一種很慢、很從容、不急著把話說完的味道，「好好說話」似乎是現代人很不容易做到的事情。

馬家輝（左）說，覺得寫法千篇一律時，就會去看張大春、張愛玲的故事。右為主持人須文蔚。

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受張大春影響深

馬家輝說自己年紀大了點，50歲才動筆，30多歲時被《城邦暴力團》震撼，會選擇用黑幫當背景寫作，就是受這本書影響。大春是想寫關於父輩隱遁、逃亡、藏匿、流離的故事，隱隱約約聽過外公、舅舅也講過相關故事，所以也想寫這一類的事情，於是下定決心如果要寫小說，就要往這個路子上寫下去。

須文蔚說，究竟為什麼要用西漢思想去寫武俠，但裡面又充滿了天地會的東西呢？其實這不是一本武俠小說，而是關於現代幫會的歷史。

張大春說，在他接近30歲的時候，也就是小說裡面的張大春當兵的時候，他的好朋友好幾位都在學術界快拿到學位了，他們會告訴我：國家是一個想像的產物。他第一次聽到時無比震撼。其實每個住宅、街區、大樓，都可能有你對他的想像。

江湖是我們的

馬家輝說，「陸南才剛到香港的時候，也去香港酒店拜候了杜月笙老爺子，杜月笙說，『不管是英國人管的香港，還是日本鬼子管的香港，皇帝給他們做，江湖還是我的。』這句話蠻好玩的，在香港歷史可以看到不同版本，各位看香港電影一定聽過『四大探長』，在台灣好像對逃犯包容度高，所以我老婆不太敢跟我回來台灣（眾笑）。」

一清專案的幽微真相

張大春說，說到一清專案，其實就是我們街角來來往往會碰到那些人，那個世界離我們沒有太遠，他們並沒有干犯到我們，或者說我們還沒有機會干犯到他們。我用超現實的手法去描述，也就是語言和題材的錯位，用我山東老鄉的土話，跟新聞報導式的枯燥語氣交錯描述。

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