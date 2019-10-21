親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

他從家中挖出大筆舊鈔 銀行估只值5萬「以前可買好多田啊！」

冷天起床第一步就腳痛？ 快學這兩招醒足又暖足

2019-10-21 11:03聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

氣象局表示，今日各地晨間偏涼，日夜溫差較大，籲民眾注意氣溫變化適時調整衣物。示意...
氣象局表示，今日各地晨間偏涼，日夜溫差較大，籲民眾注意氣溫變化適時調整衣物。示意圖／聯合報系資料照
分享

在亞洲，10個人就有3個有功能性扁平足，容易有小腿肌和足底筋膜緊繃的問題，天氣較冷時，如果筋膜在瞬間被扯過頭，還可能發生裂傷。物理治療師提醒，這種情況最容易發生在早上起床後，若能在起床踩地前花個五分鐘完成醒足、暖足的步驟，就能有效避免。

動晰物理治療所物理治療師鄭融說，踩地或不踩地之間的足弓高度差4到6毫米是正常足；高差6毫米到1公分是功能性扁平足，亞洲人盛行率達30％，是因為後天常在太硬的平面上走路，足部為了承擔體重，漸漸代償而變平。至於先天就因結構異常、韌帶支撐力不足，高差超過1公分，才是真正的扁平足，盛行率僅2%。

功能性扁平足需要肌肉和韌帶筋膜等軟組織的加倍努力來代償支撐，特別容易腳痛。鄭融表示，一般人都以為扁平足只要墊高足弓，忽略了鞋子左右的支撐力，導致阿基里斯腱內側及足底筋膜得繃更緊，才能拉住足弓，導致筋膜被扯過頭，如果天氣冷，還可能裂傷，許多人在冷天早起第一步就腳痛，就是這原因。

鄭融建議，有上述困擾的人，起床後應先醒足、暖足再踩地。 醒足的方法是，起床後先坐床邊，兩腳平貼地板，一腳先往內縮，讓膝蓋彎曲比90度多一點。足跟保持貼平地面，手稍微壓著膝蓋，感覺小腿肚酸酸緊緊卻不痛，維持至少15秒，再換邊。鄭融提醒，這個伸展動作不要超過30秒，以免引起肌肉保護性收縮，兩腳各做兩次，每次三十秒，總共兩分鐘就完成。

醒足之後，接著暖足。鄭融說，先翹二郎腿，用對側手握拳，垂直由下往上輕敲小腿肚，敲10到15秒，腳踝轉一轉再放下來，然後換邊，兩邊各做一次。鄭融表示，小腿肚有四、五層肌肉，這動作可以幫助各層筋膜滑動，讓肌肉收縮更順利，做完會感覺腿熱熱的，組織溫度提高，本體感覺、血液循環、活動度都會變好。

完成之後，就可以穿上拖鞋開始居家日常活動。鄭融建議，容易足底筋膜炎或足底筋膜炎的人，家用拖鞋要避免鞋底全平、毫無高低差的款式，最好選擇前低後高的厚底拖鞋，前後高低差1到2公分，可減輕足弓壓力。

筋膜炎
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

普悠瑪周年／台鐵改革 設「防火牆」就畫上句點？

2019-10-21 00:03

普悠瑪周年／美化數字 難掩台鐵顢頇真相

2019-10-21 00:03

食鹽含鉀將需標示 為何專家們群起反對？

2019-10-21 00:03

吳德榮：雙颱不侵台 周五水氣略增

2019-10-21 07:32

去勢後前列腺癌易復發 國衛院發現治療新策略

2019-10-21 12:09

萬分之一在我家…曾命懸一線 罕病高雪氏症男孩轉大人

2019-10-21 11:42

天氣轉涼 醫師說：狹心症患者如胸悶、胸痛儘速就醫

2019-10-21 11:39

台灣芭樂努力10年獲准輸美 外銷要注意這些事情

2019-10-21 11:35

搶救中風越快越好 醫師：這三症狀有一個速打119

2019-10-21 10:58

獨／冬天也有荔枝吃 台灣首度到南半球的澳洲種荔枝

2019-10-21 10:13

太平洋雙颱共舞 氣象局：博羅伊不排除明轉強颱

2019-10-21 09:46

氣象局：本周降雨分三階段 周三起水氣增

2019-10-21 09:45

驚！食物竟進不到胃裡 這個女高中生瘦如紙片人

2019-10-21 09:31

腎病女患者突語無倫次 醫查出是低血鈣症引起

2019-10-21 09:30

賴忠瑋：中南部白天像夏、夜晚如秋 明赴日留意颱風

2019-10-21 08:33

醫病天地／突然偏癱、口齒不清… 當心腦中風

2019-10-21 00:06

健康你我他／第一次領敬老金 替孫過生日

2019-10-20 23:56

當聰明病人 認識乳癌必備醫藥詞彙

2019-10-20 23:51

醫奉獎／賭上生命 陳持平為胎兒打開保護傘

2019-10-20 23:48

國人鉀離子不足 食鹽標示新制恐使健康政策功虧一簣

2019-10-20 21:46

食藥署要求食鹽含鉀標示 專家打臉認為帶來災難

2019-10-20 21:45

一張圖秒懂下周天氣 秋意漸濃衣物棉被準備換季

2019-10-20 21:45

天氣涼颼颼 明天局部地區低溫剩19度

2019-10-20 19:45

疫苗新發現 通用型流感疫苗現曙光

2019-10-20 18:50

盼擴大罕病篩檢 曾敏傑：可效韓國

2019-10-20 18:50

兼顧家庭與工作 女性易患心臟疾病

2019-10-20 18:49

罕病專法20年成效佳 各國紛來取經

2019-10-20 18:48

紐西蘭航空玩很大 快閃促銷來回機票未稅1萬9有找

2019-10-20 17:22

共挺食農教育！「新北小農夫市集」板橋大遠百熱鬧開展

2019-10-20 16:48

健走多快才有效 醫師提供這個公式教你算心跳

2019-10-20 16:40

靠跑步機健走很好？專家其實沒有很贊同

2019-10-20 16:36

東北季風報到 北台迎風面降雨濕涼

2019-10-20 15:46

讓寵物吃生肉 寵物與主人都會受害

2019-10-20 15:45

研究：太常喝酒 易導致心律不整

2019-10-20 15:45

70歲嬤罹腸癌背1歲孫女路跑 700名癌友挑戰6K

2019-10-20 15:12

毛豬價跌啟動產銷調度 台糖月底前減供二千頭

2019-10-20 14:41

愛肝達人站／面對肝腫瘤 細心對抗、定期追蹤

2019-10-20 13:53

健康相談室／白天室內開燈 避免長輩跌倒傷身

2019-10-20 13:53

一到傍晚就躁動 當心失智者「日落症候群」

2019-10-20 13:53
看更多

熱門文章

黃金獵犬被罰面壁思過露無辜臉 網友見身後「屍體堆」爆笑

2019-10-20 22:08

健走多快才有效 醫師提供這個公式教你算心跳

2019-10-20 16:40

驚！食物竟進不到胃裡 這個女高中生瘦如紙片人

2019-10-21 09:31

德州鮮切牛排過生日 證件有「1、0、2、5」送豬肋排

2019-10-20 16:09

靠跑步機健走很好？專家其實沒有很贊同

2019-10-20 16:36

唐綺陽星座運勢週報：獅子工作避免雞同鴨講 水瓶財務別鐵齒

2019-10-21 07:36

天氣涼颼颼 明天局部地區低溫剩19度

2019-10-20 19:45

氣象局：本周降雨分三階段 周三起水氣增

2019-10-21 09:45

庫洛魔法使快閃店來了！ 粉絲：快將我的錢包解除封印

2019-10-21 00:03

吳德榮：雙颱不侵台 周五水氣略增

2019-10-21 07:32

國人每三人有一人脂肪肝 恐導致肝癌

2019-10-20 11:56

每日星座運勢／獅子在變動中求發展　表白的好日子

2019-10-21 00:00

紐西蘭航空玩很大 快閃促銷來回機票未稅1萬9有找

2019-10-20 17:22

別走錯！搭台灣虎航飛名古屋 改降中部機場第二航廈

2019-10-20 16:22

獨／冬天也有荔枝吃 台灣首度到南半球的澳洲種荔枝

2019-10-21 10:13

一張圖秒懂下周天氣 秋意漸濃衣物棉被準備換季

2019-10-20 21:45

食鹽含鉀將需標示 為何專家們群起反對？

2019-10-21 00:03

太平洋雙颱共舞 氣象局：博羅伊不排除明轉強颱

2019-10-21 09:46

國人鉀離子不足 食鹽標示新制恐使健康政策功虧一簣

2019-10-20 21:46

【家人關係】雨煙／媽媽遠庖廚

2019-10-21 06:00

食藥署要求食鹽含鉀標示 專家打臉認為帶來災難

2019-10-20 21:45

【美味記憶】韓情／家傳燜雞麵

2019-10-21 06:00

120吋螢幕震撼登場 奇美家電新品打造智慧潔淨居家

2019-10-21 06:37

少見！高雄百貨公司改裝 一樓黃金櫃位變生活美學平台

2019-10-21 09:14

普悠瑪周年／美化數字 難掩台鐵顢頇真相

2019-10-21 00:03

老媽「餵蛤蜊喝奶」超特別 女兒驚呼：真的變超肥

2019-10-21 11:15

政府灑錢旅遊補助 民間調查：近六成民眾不埋單

2019-10-21 09:43

Garmin智慧表 指針系列敲敲秀提示 全新Venu還能聽音樂

2019-10-21 06:55

賴忠瑋：中南部白天像夏、夜晚如秋 明赴日留意颱風

2019-10-21 08:33

普悠瑪周年／台鐵改革 設「防火牆」就畫上句點？

2019-10-21 00:03

一到傍晚就躁動 當心失智者「日落症候群」

2019-10-20 13:53

麥當勞再推賣萌小物 「美樂蒂萬用置物籃」首度來台

2019-10-21 10:19

萬聖節大餐敢吃嗎？吃手指、喝腦門 「鬼娃」變漢堡

2019-10-20 17:43

冷天起床第一步就腳痛？ 快學這兩招醒足又暖足

2019-10-21 11:03

影／史上最狂保養品廣告！SK-II找虛擬偶像IMMA代言青春露

2019-10-20 15:50

70歲嬤罹腸癌背1歲孫女路跑 700名癌友挑戰6K

2019-10-20 15:12

「不為人知的苦」乾癬常復發 他陷入憂鬱

2019-10-20 13:28

搶救中風越快越好 醫師：這三症狀有一個速打119

2019-10-21 10:58

1111光棍節不孤單！把「柯夢脫單」裝罐 在家就能喝

2019-10-20 17:43

快來換超好拍的甜甜圈套餐 Marimekko快閃店華山登場！

2019-10-20 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top