搶救中風越快越好 醫師：這三症狀有一個速打119

2019-10-21 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



日前年輕力壯的健身達人「筋肉爸爸」中風，因即時送醫，後續恢復良好。腦中風學會理事長鄭建興表示，腦中風恢復程度和送醫時間大有關係，台灣目前送醫速度還有進步空間。

他說，如果發現自己或身邊人有「一邊手舉不起，一邊臉不太動，講話不清楚」三種狀況之一，有六、七成機率就是中風，立刻打119就對了。

鄭建興表示，台灣每年逾3萬人發生腦中風，近三分之一患者為此喪命，逾半數因而失能，長照人口有超過一半和中風有關。腦中風有75%以上是因頭頸部血管阻塞造成缺血性中風，若能儘速將栓塞移除或溶解，供血恢復正常，腦部功能也會恢復。但適用於小血管組塞的靜脈血栓溶解劑要在四個半小時內打效果最好，而且全國超過一百家醫院可以施打，至於動脈取栓術則並非每個病人都適用，能做的醫院也比較少。

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鄭建興表示，靜脈血栓溶解劑為目前臨床上兼具即時性和可行性的治療選擇，及時治療的患者，有一半人可以恢復生活自理，有些甚至接近完全恢復。

例如一名30多歲男性患者，有三高和腦中風家族病史，某天突然嗜睡也不太講話，起初家人只覺得是工作太累，但沒多久家人叫他都沒有反應，發現他左邊手腳不能動，就速打119。救護人員抵達後評斷疑似腦中風，送達中重度急救責任醫院，到院後確認為缺血性腦中風後便以靜脈血栓溶解劑治療，一個月後便能展開正常復健，三個月後已能正常生活。

鄭建興說，很可惜的是，根據台灣各醫院回報腦中風送醫時間，平均比標準的四個半小時多一倍，在偏遠地區最高更耗時三十四個小時。除了偏遠地區有路途遙遠的因素，大多數腦中風患者其實都是被「再觀察看看」、「先休息一下再說」這種念頭耽誤了治療黃金期。