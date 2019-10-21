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台灣高鐵探索館秋季鐵道講座 22日開放報名

2019-10-21 10:38經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

台灣高鐵公司為持續深耕鐵道文化，引領民眾體驗鐵道旅遊的樂趣，同時探索國內外高鐵發展歷程，將於11月9日至11月30日，每週六下午2時至4時30分，在「台灣高鐵探索館」視聽室（桃園市中壢區高鐵北路一段2號1樓）舉辦四場「秋季鐵道講座」。每場限額70人，10月22日（二）起開放網路報名，額滿為止。歡迎國中（含）以上青年學子以及對鐵道旅遊有興趣的各界人士，把握機會踴躍報名參加。

台灣高鐵公司表示，這次「秋季鐵道講座」特別配合近來漸受國人青睞的鐵道旅遊，以「鐵道觀光旅遊-串聯在地美好」為主軸，規劃四場精彩演講，邀請知名鐵道專家分享鐵道旅行的美好經驗，並提供規劃鐵道旅行的相關建議。首場將由蘇昭旭老師以「世界高鐵大探索」為題，分享最新的世界高鐵發展趨勢；第二場則邀請黃錫鴻老師介紹「集集線與日本四國鐵路旅行」，黃老師將特別以「高鐵假期」搭配集集線鐵路的旅遊產品，帶領大家探訪台灣鐵道旅行的美景，並分享私密鐵道攝影的景點。同時更參照日本四國鐵路漫遊的經驗，帶領聽眾同步感受台日兩地迷人又多變的鐵路車窗風景。

第三場溫駿騰老師則將主講「台糖鐵路與產業鐵路旅行」，藉由走過百年歷史的台糖鐵路，探索台灣經濟與都市發展的關聯，同時更以近年糖廠轉型為觀光用途為例，為大家推薦高鐵有趣的鐵道旅遊行程；第四場講座「0系新幹線與高鐵歷史探索」，則將由高鐵探索館吳易翰館長壓軸登場，分享原是一項軍事機密工程的日本新幹線，如何運用二次大戰軍事工業人才，研發出0系列車的秘密武器！

「台灣高鐵探索館」位於高鐵桃園運務大樓，距離高鐵桃園站步行約5分鐘內，是全國首創也是唯一高速鐵路主題博物館。館內展出許多珍貴的高鐵文物，並分為台灣鐵道BOT史、台灣高鐵的誕生、體驗700T模擬駕駛艙、一日生活圈、高鐵文史庫房等精彩主題。參觀採預約制，十人以上 （含）即可成團，高鐵公司並提供免費導覽服務。開館時間為每週二至週六，上午9時30分至12時30分、下午14時至16時30分（週日、週一及國定假日休館）。預約電話：03-2610001或可洽詢「台灣高鐵探索館」官網。

台灣高鐵探索館秋季鐵道講座10月22日開放報名，每場活動後將提供探索館導覽介紹，...
台灣高鐵探索館秋季鐵道講座10月22日開放報名，每場活動後將提供探索館導覽介紹，報名方式詳活動網頁。　圖／台灣高鐵公司提供
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