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獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

獨／冬天也有荔枝吃 台灣首度到南半球的澳洲種荔枝

2019-10-21 10:13聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

台灣首度要到澳洲種荔枝。農委會副主委陳駿季今前往澳洲昆士蘭，將與澳洲昆士蘭州政府農漁部，台灣時間周三簽署合作備忘錄，並且要將20株已在澳洲完成檢疫的台灣荔枝品種，種在澳洲的土地上。

農委會種植的荔枝品種為台農二號到七號，六個品種都通過檢疫且同時種植。農委會說，未來願景是透過台商成立的農產公司與澳洲的投資公司合作，由公司接單，運用南北半球氣候相反的型態，提高水果的銷量與售價。荔枝先行，也將評估鳳梨、設施小番茄循此模式異地栽培。

陳駿季表示，台灣的荔枝產期約在4到8月，台灣與澳洲南北半球氣候相反，若能到澳洲種植台灣荔枝，則產季會在11月到隔年3、4月。舉例來說，如果訂單在6月，荔枝可以由台灣出貨；若訂單在1月則由澳洲出貨，補足台灣秋冬無荔枝的不足。

他表示，農委會三年前與澳洲簽訂合作契約，澳洲荔枝生產者協會希望能有系統地把台灣荔枝引到澳洲去，因此先把種苗送到澳洲申請品種權，同時進行檢疫隔離，現在已經檢疫期滿在澳洲可以開始種植。

陳駿季說，若荔枝開始生產即可以開始運作，這次前往澳洲種下的現在20株各品種的荔枝樹，也是要試驗看哪一種品種比較適合澳洲的土地，種下之後到收成，至少也要兩年半到三年；未來也會透過這公司，在澳洲當地找地種植。

他表示，除了荔枝以外，未來包括鳳梨、設施番茄也有機會循此模式輸出，這是台澳之間重要的農業合作。此行到澳洲昆士蘭種荔枝將有一個儀式，台灣時間周三簽署備忘錄，確認雙方合作方式與關係，透過授權，權利部分共享，也提高台灣水果的國際能見度。

農委會副主委陳駿季今前往澳洲昆士蘭，要將20株已在澳洲完成檢疫的台灣荔枝品種，種...
農委會副主委陳駿季今前往澳洲昆士蘭，要將20株已在澳洲完成檢疫的台灣荔枝品種，種在澳洲的土地上。本報資料照片
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澳洲農委會鳳梨
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