太平洋雙颱共舞 氣象局：博羅伊不排除明轉強颱
2019-10-21 09:46
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
太平洋雙颱共舞。中央氣象局說，今年第20號颱風浣熊昨天減弱為輕度颱風，預計今晚到明天為日本帶來雨勢，第21號颱風博羅伊不排除在明天增強為強烈颱風，不過兩者對台灣都無直接影響。
氣象局預報員陳伊秀說，輕颱浣熊預計24小時內轉為溫帶氣旋，對台灣無直接影響，不過因為擦邊經過大阪南邊，會為大阪及東京帶來雨勢，基本上是轉為陰天並下點雨，影響日本天氣時間在今晚到明天。
至於中颱博羅伊，陳伊秀說該颱風邊走邊北轉，預估在日本南方海面北轉，目前路徑預測都不會超過東經140度，明天有機會變成強颱，不過就是強颱的下限，對台灣亦無直接影響。
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不過，陳伊秀說今明兩天，浣熊會帶來長浪，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生機率，民眾務必注意。
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