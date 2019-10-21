氣象局：本周降雨分三階段 周三起水氣增
2019-10-21 09:45
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
把握今明兩天好天氣。中央氣象局說，這周降雨分為三階段，周三起水氣增，到了周五降雨強度也會增加，提醒民眾出門務必攜帶雨具。
氣象預報員陳伊秀說，這周受到東北風影響，迎風面北部、東半部有雨，背風面中南部則是維持多雲到晴。
陳伊秀說，這周降雨可分為三階段，水氣間歇性增多。今明兩天大台北、宜蘭、花東都是零星短暫雨，仍有陽光；周三起到周四水氣增多，宜蘭、基隆北海岸和大台北山區轉為局部短暫雨，花東則維持零星短暫雨；周五到下周日降雨強度變強，除了宜蘭、基隆北海岸和大台北山區，花東也轉為局部短暫雨。
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溫度方面，陳伊秀說，北部、宜蘭、花東白天高溫落在26到28度，中南部31到32度；低溫方面北部和中部19到20度，南部21到22度，花東20到21度，整體來說天氣都稍涼。
這周是否迎來今年第一波冷空氣？陳伊秀說，中部以北今明兩天雖然預報最低溫19度，但是為清晨和深夜受到東北風和輻射冷卻影響所呈現的溫度，並非一直都是19度，不算是首波冷空氣。
不過陳伊秀說，中南部要特別注意日夜溫差大，可達10到13度，早出晚歸民眾宜適時調整衣物。
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