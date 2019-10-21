驚！食物竟進不到胃裡 這個女高中生瘦如紙片人

2019-10-21 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ／高雄即時報導



高雄一名16歲女高中生，半年前吃完東西莫名就吐，體重從46公斤降到38公斤，瘦到像紙片人，醫師檢查發現，原來她得了罕見「食道弛緩不能」症，食物吃下去全積在食道，進不到胃部，以致每吃必吐，體重像溜滑梯下降。

義大內視鏡科醫師李青泰表示，這名女學生身高165公分，但吃了東西就會吐，胸口也會痛，約半年時間體重掉到38公斤，整個人就像紙片人，經食道攝影檢查，顯影劑也積在食道內，研判是食道弛緩不能症。

李青泰表示，食道弛緩不能症原因仍不明朗，這種疾病每10萬人約僅1、2人會罹病，台灣每年最多200到250人左右。患者的食道肌肉會收縮異常，食道下括約肌沒辦法放鬆，導致賁門打不開，吃的東西根本進不到胃部，這名女高中生，吃東西必吐，甚至連前一晚吃的食物，致隔天中午也都吐出來。

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