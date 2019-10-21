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獨／南部老牌科大難生存 109學年一口氣停招10科系

腎病女患者突語無倫次 醫查出是低血鈣症引起

2019-10-21 09:30聯合報 記者黃寅／台中即時報導

一名患有慢性腎臟病的77歲女患者因語無倫次、反應遲慢、認知功能障礙、右側肢體無力而被送進急診室，一度被懷疑是腦中風，澄清醫院中港院區腎臟科醫師陳燕蘭從抽血的多項數值中查出她因血中鈣離子濃度過低，罹患了「嚴重低血鈣症」，經針劑補充氯化鈣，不但恢復認知功能，更健步走出醫院。

這位有高血壓和慢性腎臟病病史的高齡患者，平日都很勤快的幫忙家務，最喜歡到陽台澆花，但家屬最近發現她變得不想動，說自己手腳無力，起先不以為意，3天內急遽變化，不但認知功能逐漸不靈光又碎碎唸、不知所云，才趕緊送到急診室。

在急診室做了腦部電腦斷層和抽血檢查，發現她的右腦頂葉有血管栓塞情形，血色素偏低及肌酸酐偏高。經由神經內科收治住院，住院其間確診該血管栓塞屬陳舊性栓塞，應該不是導致語無倫次、右側肢體無力的原因，由於該病患有慢性腎臟病病史，因此會診腎臟科。

陳燕蘭說，經抽血檢查血中鈣離子，發現該病人的血清鈣離子為4.4，不到正常值的一半，同時其副甲狀腺素已飆至691，對慢性腎臟病人的控制值約為正常值的3倍來說，可以說已嚴重失控，因此診斷是續發性副甲狀腺功能亢進導致「嚴重低血鈣症」。

她說，罹患嚴重低血鈣症，容易誘發抽筋等，其發病的症狀很類似腦中風，包括反應遲鈍、肢體無力，認知功能障礙等，如果未即時補充氯化鈣有可能會導致心律不整、心室顫動，嚴重時會奪人生命。該病患經每6小時針劑補充氯化鈣3天，再改口服鈣片4天就康復出院，不但恢復認知功能，更健步走出醫院。

慢性腎臟病患者為何容易罹患低血鈣症？陳燕蘭說，其罹病機制是慢性腎臟病患者因腎臟對活性維生素D的製造功能下降，進而併發續發性甲狀腺功能亢進，而誘發低血鈣症，容易被患者疏忽或誤診，其惡化的機率很高，這位77歲女患者的症狀是一典型的個案。

她提醒，慢性腎臟病患者一定要追蹤治療，以防止病情惡化而需終身洗腎，再者追蹤治療的過程中，如有其他的併發症也可即時治療。

澄清醫院中港院區腎臟科醫師陳燕蘭從抽血的多項數值中查出女患者因血中鈣離子濃度過低...
澄清醫院中港院區腎臟科醫師陳燕蘭從抽血的多項數值中查出女患者因血中鈣離子濃度過低，罹患了「嚴重低血鈣症」。圖／澄清醫院中港院區提供
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患者腎臟病腦中風
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