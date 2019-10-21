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賴忠瑋：中南部白天像夏、夜晚如秋 明赴日留意颱風

2019-10-21 08:33聯合報 記者彭宣雅／即時報導

今明要前往日本的話，要留意當地交通狀況。天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，浣熊颱風預計明天就會直接影響日本本州，颱風不會直接影響台灣，但仍要注意其外圍環流和東北季風會為台灣帶來較大的風浪，前往海邊活動要特別注意安全。

賴忠瑋在臉書發文表示，今天台灣持續受東北風影響，迎風面的北部、東北部和東部雲量偏多，山區偶有零星短暫飄雨或小雨，平地則以多雲為主，偶爾有從雲縫中見到陽光的機會。迎風面白天高溫因為雲量多，上升幅度不大，約25到26度，加上有點風，整體感覺較偏涼。

中南部則持續不太受到東北風影響，天氣相當晴朗穩定。他說中南部會有白天像夏天，晚上像秋天的感覺，高雄和屏東清晨還有24度，許多地方低溫都只有20到21度，但是中午高溫可達30至31度。

他指出，背風沉降也使得空氣擴散條件不佳，今天雲嘉南及高屏的空氣品質，有可能達對敏感族群不健康或對所有族群不健康的等級，主要是臭氧濃度、懸浮微粒和細懸浮微粒可能過高。

賴忠瑋說，東北風的影響還會至少持續一個禮拜左右，這也表示台灣逐漸進入到以東北風為主的秋冬型天氣，除非還有颱風的影響，或北方高壓出海為台灣帶來溫暖的偏東風，否則天氣變化幅度不會太大。

他表示，今年第20號颱風浣熊，目前強度為輕度颱風，未來將逐漸從琉球群島東方海面往東北方向朝日本本州南方海面前進，預計明天直接影響日本本州；第21號颱風博羅依已經發展成中度颱風，會從關島附近海面往西北轉北，再轉北北東朝日本東方海面前進，對日本也不至於造成影響。

中央氣象局指出，今天仍受較乾的偏北風影響，北部及東半部多雲但可見陽光，中南部普遍...
中央氣象局指出，今天仍受較乾的偏北風影響，北部及東半部多雲但可見陽光，中南部普遍晴朗。本報資料照片
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颱風高溫
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