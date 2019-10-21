賴忠瑋：中南部白天像夏、夜晚如秋 明赴日留意颱風

2019-10-21 08:33 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／即時報導



今明要前往日本的話，要留意當地交通狀況。天氣風險管理公司氣象主播賴忠瑋表示，浣熊颱風預計明天就會直接影響日本本州，颱風不會直接影響台灣，但仍要注意其外圍環流和東北季風會為台灣帶來較大的風浪，前往海邊活動要特別注意安全。

賴忠瑋在臉書發文表示，今天台灣持續受東北風影響，迎風面的北部、東北部和東部雲量偏多，山區偶有零星短暫飄雨或小雨，平地則以多雲為主，偶爾有從雲縫中見到陽光的機會。迎風面白天高溫因為雲量多，上升幅度不大，約25到26度，加上有點風，整體感覺較偏涼。

中南部則持續不太受到東北風影響，天氣相當晴朗穩定。他說中南部會有白天像夏天，晚上像秋天的感覺，高雄和屏東清晨還有24度，許多地方低溫都只有20到21度，但是中午高溫可達30至31度。

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他指出，背風沉降也使得空氣擴散條件不佳，今天雲嘉南及高屏的空氣品質，有可能達對敏感族群不健康或對所有族群不健康的等級，主要是臭氧濃度、懸浮微粒和細懸浮微粒可能過高。

賴忠瑋說，東北風的影響還會至少持續一個禮拜左右，這也表示台灣逐漸進入到以東北風為主的秋冬型天氣，除非還有颱風的影響，或北方高壓出海為台灣帶來溫暖的偏東風，否則天氣變化幅度不會太大。