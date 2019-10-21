新課綱、學習歷程檔案上路 博物館來幫學校的忙

2019-10-21 01:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／台北即時報導



十二年國教新課綱與高中學習歷程檔案上路，許多學校擔心找不到適合的師資、開不出符合核心素養的多元化課程。不少博物館則瞄準此一「商機」，針對新課綱和學習歷程檔案打造節目、規劃教材，既可讓博物館成為學校的夥伴，也可培養未來的博物館觀眾。

國立台灣科學教育館兩年前成立科普傳播中心，打造各種科普體驗巡迴教育活動。今年團隊更攜手各大學教授，來到綠島、金門、澎湖、馬祖、蘭嶼等偏鄉學校，進行到校服務及教師增能。科教館推廣組蔡佳穎指出，科教館目前正在製作「學習地圖」，將館內展品依新課綱重新安排，根據十二個年級劃分十二條路線，每個路線遊逛一個小時。學校既可請館內專家導覽，也讓學生透過學習單學習，此一「學習地圖」預計明年三月上路。

針對高中生的學習歷程檔案，科教館正在規劃一系列的課程，包括館內的實體教材和網路上的虛擬課程，並加上評量機制，讓學生透過實體參訪或線上教學，便能完成學習歷程檔案。蔡佳穎表示，因為學習歷程檔案相當複雜、認證也需要時間，科教館規劃四年內完成。

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針對學習歷程檔案，故宮也有類似規劃。故宮今年與交大合作試辦「磨課師」，將故宮專家授課內容錄製成影片放上網路，成為交大可採納學分的正式課程。故宮教展處資訊科科長吳紹群表示，這一批「磨課師」也進入少數高中試辦，因為故宮希望未來能將故宮的「磨課師」列入高中選修課程，成為學習歷程檔案中的一部分，

吳紹群表示，第一批故宮磨課師在高中「試教」後，學生認為「有點難」，因此故宮還會調整磨課師的程度，讓故宮磨課師更貼近高中生。他指出，故宮磨課師授課內容包羅萬象，從介紹故宮文物到示範文物修繕，未來也會取得高中老師和大學端的認證，正式列入學習歷程檔案。

大英博物館將館內的一百件文物製作成線上教材，並根據學生年齡分門別類，讓教師上網便可取得教學資源。吳紹群指出，故宮更進一步，從去年起，每年運用館內文物，設計十種將科技融入藝術的教案，並組成團隊到全台卅多所學校試教，成熟後再放上故宮教育頻道。