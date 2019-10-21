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食鹽含鉀將需標示 為何專家們群起反對？

2019-10-21 00:03聯合報 記者楊雅棠／台北報導

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近年來宣稱有助血壓控制的低鈉鹽頗受青睞，又被稱為「健康鹽 」，但因內含「天然放射性物質鉀─40」，食藥署七月預告明年起相關產品外包裝應註明醒語，但草案公告後專家群起反對。

專家們強調，天然放射性物質鉀普遍存在於土壤、食物及人體，許多食品都含鉀，包括大家常吃的香蕉，還有運動飲料、肉品等，一旦要求食鹽標示，反造成恐慌且有針對性不公平。

對此，食藥署食品組科長李婉媜表示，當初預告草案是認為必須對消費者揭露資訊，預告期雖已在九月十六日期滿，但是否推行或修改，食藥署還要徵詢各方意見，目前還沒定案。

低鈉鹽含鉀，主要為因應高血壓患者需求，以氯化鉀取代原本氯化鈉，但也因此含天然放射性物質鉀─40，環保團體與立法委員曾公開指台鹽出品的三款健康鹽含超量鉀─40。

當時食藥署強調，市售減鈉鹽的鉀─40含量均在原能會安全標準值內，且鉀─40是天然放射性物質，國際間也並未訂定相關限量標準。

但食藥署今年七月還是預告草案，強制食鹽要標示鉀─40。草案預告後，在國發會公共政策網路平台上引發反彈，許多民眾留言希望撤回，專家也強調天然放射性物質鉀普遍存在於土壤、食物及人體，許多食品都含鉀，包括大家常吃的香蕉。

主張應標示的綠色消費者基金會秘書長方儉表示，鉀─40雖是天然輻射物質，但經人工濃縮已非天然食品，國外將減鈉鹽稱為「代鹽」，國內市售減鈉鹽卻加上「健康」二字，誤導民眾且價格高出傳統精緻鹽許多。

台大食品科學研究所教授呂廷璋表示：「這個議題是溝通問題，不是食品安全問題」。

他表示，國人一般飲食鈉的攝取過高，鉀卻不足，營養學界與衛福部國健署長期推動添加鉀之低鈉鹽的計畫，若因為該放射性是自然現象卻要強硬標示，將使多年努力功虧一簣。

營養師林世航認為，食鹽標示鉀─40只是為了應付立委和民間團體的壓力。只要吃任何天然食物攝取鉀，就一定會攝取到放射性鉀─40，且人體多餘的鉀離子可經由尿液排出。

李婉媜表示，當初預告草案是認為必須對消費者揭露資訊，但食鹽標示鉀─40的確可能擴及其他產品，食藥署目前持續蒐集各界意見中，草案是否推行或修改，尚未定案，且沒有時間表。

食藥署香蕉原能會
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