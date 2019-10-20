國人鉀離子不足 食鹽標示新制恐使健康政策功虧一簣

2019-10-20 21:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



目前部分市售以「氯化鉀」取代部份氯化鈉的減鈉鹽品，因含有天然放射性物質鉀－40，食藥署要求強制標示，但許多人質疑將造成恐慌。營養學專家表示，鉀－40是天然放射性物質，存在於許多食品中，且國人鉀攝取量不足，目前鉀離子帶來的好處遠大於輻射危害。

綠色消費者基金會秘書長方儉表示，不否定低鈉對控制血壓的重要，但民眾應該減鈉而不是加鉀。

對此，營養師林世航說明，世界衛生組織（WHO）對鉀的攝取量建議是每天3500毫克，依據有助控制血壓的「得舒飲食（Dietary Approaches to Stop Hypertension， DASH）」指引，需求量至少須達到4000毫克，可避免血壓升高。以目前台灣人飲食狀況，鉀離子攝取量不到2800毫克，遠低於WHO建議量。

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林世航表示，鈉、鉀是體液中主要電解質，鈉離子是人體細胞外液，如血液、體液的主要陽離子，鉀離子則是細胞內液的主要陽離子，因此維持體內的鈉鉀平衡非常重要，可以降低心血管疾病的風險。

台大食品科學研究所教授呂廷璋則表示，這個議題是溝通問題，不是食品安全問題。他表示，國人一般飲食鈉的攝取過高，鉀卻不足，營養學界與國健署長期推動添加鉀的低鈉鹽計畫。若因為該放射性是自然現象卻要強硬標示，將使多年努力功虧一簣。

林世航表示，鉀-40是天然放射性核種，並不是人工放射核種，只要吃任何含鉀的食物，就一定會攝取到，且人體多餘鉀離子會經尿液排泄。