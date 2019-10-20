食藥署要求食鹽含鉀標示 專家打臉認為帶來災難

2019-10-20 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



高血壓患者增加，宣稱有助血壓控制的低鈉鹽近年頗受青睞，被稱為「健康鹽 」，但因內含「天然放射性物質鉀-40」，衛福部食藥署七月預告，明年起相關產品外包裝應註明醒語。草案公告後，專家紛紛反對，認為天然放射性物質鉀普遍存在，一旦標示，反造成恐慌。如今預告期滿，食藥署遲未公告，陷入困局。

食藥署七月預告「市售包裝食用鹽品添加之食品添加物含天然放射性物質鉀-40之標示規定」草案，要求明年一月一日起，市售包裝食用鹽品含天然放射性物質鉀-40，應於外包裝明顯處註明：「本產品含天然放射性物質鉀-40」醒語字樣，屆時若未依規定標示，可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

目前銷售的低鈉鹽，將部分氯化鈉由氯化鉀取代，因使用氯化鉀可能含天然放射性物質鉀-40，環保團體與立法委員曾舉行記者會，指台鹽出品的3款健康鹽含超量鉀-40。食藥署亦曾澄清疑慮，表示市售減鈉鹽產品的鉀-40含量，均在原能會的安全標準值內。

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食藥署當時雖強調，鉀-40是天然放射性物質，國際間也並未訂定相關限量標準。但還是擬定「市售包裝食用鹽品添加之食品添加物含天然放射性物質鉀－40之標示規定」草案，並於7月預告。食藥署強調，是為維護民眾知情權，並使產品消費資訊透明。

但草案預告後，在國發會公共政策網路平台上引發強力反彈，許多民眾留言希望撤回此案。許多民眾陳述的意見中表示，天然放射性物質鉀普遍存在於土壤、食物以及人體，一旦標示反而會造成民眾恐慌。

鉀在自然界裡有三種同位素，穩定的鉀-39，占93.3％、鉀-41和具放射性而受爭議的鉀-40，占1%。

食藥署曾針對食鹽是否輻射超標作出解釋，原能會曾針對市售低鈉鹽產品鉀-40濃度進行監測，其濃度每克最高是8.86 貝克/克，並未超過原能會「天然放射性物質管理辦法」中所訂限值（10貝克/克）。

每貝克的鉀-40造成人體劑量約為0.0062微西弗，推算攝食低鈉鹽一年所劑量約182.4微西弗，小於一般人年有效劑量限值1000微西弗。

但綠色消費者基金會秘書長方儉表示，公共政策網路平台有其公共性，八月時衛福部、原能會、環保署與民間團體舉行的公聽會，也有其公共性。

他表示，當時在公聽會便表達鉀-40雖是天然輻射物質，但經人工濃縮，已非天然食品應有的劑量。方儉進一步表示，國外將減鈉鹽稱為「代鹽」，而不會用「健康」二字。但台鹽所販售「健康減鈉鹽」系列，加了「健康」二字，不但誤導民眾且價格比傳統精緻鹽提高14倍，牽涉暴利。

營養師林世航表示，食鹽標示鉀-40，「根本沒有意義」，只是為了應付立法委員和民間團體的壓力。他表示，鉀的三種同位素本來就存在於自然界，只要吃任何天然食物攝取鉀，就一定會攝取到0.01%的放射性鉀40；即便依照環團和立委所宣稱「經過濃縮劑量變高」，食鹽用量也很少，更何況之前監測食鹽含鉀濃度並未超過限值。

這個草案下一步該怎麼走？食藥署食品組李婉媜科長則表示，當初認為必須揭露資訊給消費者而訂出草案 ，但標示可能影響其他產品，涉及層面廣，因此持續蒐集各界意見中。對於草案是否繼續，還是撤回或修改，尚未定案，且沒有時間表。