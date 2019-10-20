親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

丹麥羽賽／戴資穎衛冕成功 續坐球后寶座

陸委會反問馬英九：港府已讀不回 為何不憤怒？

疫苗新發現 通用型流感疫苗現曙光

2019-10-20 18:50台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

流感是遍及世界的疾病，每年都出現數百萬個病例，由於現階段的疫苗皆僅能預防特定類型流感，發展通用型流感疫苗也成為醫療研究的重要目標。美國最新研究發現，流感病毒上的醣蛋白有部分構造相同，若成功製造出針對該部位的疫苗，有機會在未來應用於通用型流感的研發。

合通用型流感疫苗

根據《每日醫療新聞》報導，西奈山伊坎醫學院的研究團隊將研究聚焦在血球凝集素上，這種醣蛋白附著在流感病毒上，會將病毒帶往宿主細胞並進而感染。血球凝集素有兩個部位，分別為不同病毒間有較大差異的「頭部」以及差異較少的「下根部」。

研究團隊試圖研發針對下根部的疫苗，在實驗中使用了不同「嵌入血球凝集素（cHA）」的疫苗，並檢測哪些會刺激人體產生出通用各種流感類型的抗體，實驗結果發現，有其中一次的接種中成功活化了目標抗體。研究報告中寫道，這個實驗結果代表著，學界正朝著通用型流感疫苗的研發前進。

接種數創新高

《健康熱線》報導指出，通用型疫苗是醫學界的下個重要發展目標。美國的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）先前投注1300萬美金給15所大學及研究機構組成的研究聯盟，目標在7年內研發出適用所有種類流感的疫苗。醫學教授阿曼對此表示，「這是很重要的計畫，若研發成功，人們便不需要每年都去接種不同種類的流感疫苗了。」

根據美國疾病控制與預防中心統計，2017到2018年的流感季是近十年來病例最多的一季，而2018到2019年的病例雖然有緩和下來，但也以21週的時間打破了最長流感季的紀錄，也伴隨著破紀錄超過1億7千次疫苗接種。

【更多精采內容，詳見

流感疫苗流感病毒醫學院
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

紐西蘭航空玩很大 快閃促銷來回機票未稅1萬9有找

2019-10-20 17:22

健走多快才有效 醫師提供這個公式教你算心跳

2019-10-20 16:40

靠跑步機健走很好？專家其實沒有很贊同

2019-10-20 16:36

普悠瑪周年／重回發車現場 台鐵增防火牆今年擋14件

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／總體檢144待改事項 台鐵做到哪些？

2019-10-20 09:02

快去加油！ 明天起汽、柴油各漲0.1元

2019-10-20 12:07

70歲嬤罹腸癌背1歲孫女路跑 700名癌友挑戰6K

2019-10-20 15:12

國人每三人有一人脂肪肝 恐導致肝癌

2019-10-20 11:56

毛豬價跌啟動產銷調度 台糖月底前減供二千頭

2019-10-20 14:41

只敢半夜開計程車 乾癬運將的痛不為人知

2019-10-20 09:49

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

盼擴大罕病篩檢 曾敏傑：可效韓國

2019-10-20 18:50

兼顧家庭與工作 女性易患心臟疾病

2019-10-20 18:49

罕病專法20年成效佳 各國紛來取經

2019-10-20 18:48

共挺食農教育！「新北小農夫市集」板橋大遠百熱鬧開展

2019-10-20 16:48

東北季風報到 北台迎風面降雨濕涼

2019-10-20 15:46

讓寵物吃生肉 寵物與主人都會受害

2019-10-20 15:45

研究：太常喝酒 易導致心律不整

2019-10-20 15:45

愛肝達人站／面對肝腫瘤 細心對抗、定期追蹤

2019-10-20 13:53

健康相談室／白天室內開燈 避免長輩跌倒傷身

2019-10-20 13:53

一到傍晚就躁動 當心失智者「日落症候群」

2019-10-20 13:53

好好吃／經典夜市小吃 征服外國人的胃

2019-10-20 13:48

「不為人知的苦」乾癬常復發 他陷入憂鬱

2019-10-20 13:28

放寬乾癬治療 健保署：須再討論

2019-10-20 13:28

回想18條人命最後15分鐘 分段長仍自責、恐懼

2019-10-20 13:21

144項待改事項 台鐵：達成率87.5%

2019-10-20 13:19

鐵道學會：台鐵改革 最不缺的就是控管表格

2019-10-20 13:18

普悠瑪事故明滿周年／時間重來 能擋死亡列車？

2019-10-20 13:16

為癌而跑公益活動 700癌友家屬響應

2019-10-20 11:28

周四起水氣增多 赴日注意兩個颱風動態

2019-10-20 10:55

一歲女嬰長ㄋㄟㄋㄟ？不想孩子性早熟 少碰這些東西

2019-10-20 10:00

放寬乾癬治療？ 健保署：可透過共擬會議討論

2019-10-20 09:55

普悠瑪周年／鐵道學會：台鐵改革最不缺就是控管表格

2019-10-20 09:11

普悠瑪周年／他淚崩自責一年：回去都把電視關掉

2019-10-20 09:10

普悠瑪周年／ 究責日商 台鐵月底提告

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／補破網 政院砸5.7億補貼台鐵虧損小站

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／主風泵故障7件 比去年增3件

2019-10-20 09:02

普悠瑪周年／補人力缺口 台鐵增2963人

2019-10-20 09:02

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28
看更多

熱門文章

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

一歲女嬰長ㄋㄟㄋㄟ？不想孩子性早熟 少碰這些東西

2019-10-20 10:00

台灣民眾羨慕！世界上哪些國家最值得我們借鏡？

2019-10-20 08:30

注意！今天低溫下探20度 雙颱撲日對台沒直接影響

2019-10-20 06:37

殺破狼周運勢／天秤工作收益增加 摩羯對他怦然心動

2019-10-20 00:00

國人每三人有一人脂肪肝 恐導致肝癌

2019-10-20 11:56

每日星座運勢／牡羊名利雙收好日子　易得貴人協助

2019-10-20 00:00

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

胃藥疑含致癌物 23款下架回收

2019-10-19 23:51

普悠瑪周年／他淚崩自責一年：回去都把電視關掉

2019-10-20 09:10

健走多快才有效 醫師提供這個公式教你算心跳

2019-10-20 16:40

普悠瑪周年／總體檢144待改事項 台鐵做到哪些？

2019-10-20 09:02

靠跑步機健走很好？專家其實沒有很贊同

2019-10-20 16:36

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51

德州鮮切牛排過生日 證件有「1、0、2、5」送豬肋排

2019-10-20 16:09

普悠瑪周年／重回發車現場 台鐵增防火牆今年擋14件

2019-10-20 09:03

【婚姻故事】華心／不語纏斯，二十載

2019-10-20 06:00

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28

【家人關係】林琇琬／餐桌上的鄉愁

2019-10-20 06:00

別走錯！搭台灣虎航飛名古屋 改降中部機場第二航廈

2019-10-20 16:22

影／緬甸華僑改良家鄉味魚湯麵 蔬果熬湯頭老幼愛

2019-10-20 08:49

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

紐西蘭航空玩很大 快閃促銷來回機票未稅1萬9有找

2019-10-20 17:22

倖田來未「壞蛋包」陷阱妹 MAISON PROMAX快閃店開幕

2019-10-20 01:41

只敢半夜開計程車 乾癬運將的痛不為人知

2019-10-20 09:49

【我見我思】莫沁／過動男孩並不笨

2019-10-20 06:00

普悠瑪周年／補破網 政院砸5.7億補貼台鐵虧損小站

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／鐵道學會：台鐵改革最不缺就是控管表格

2019-10-20 09:11

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-19 21:31

保養一定要用乳液? 綠藤生機：社企以商業力量改變社會

2019-10-19 20:54

周四起水氣增多 赴日注意兩個颱風動態

2019-10-20 10:55

普悠瑪周年／ 究責日商 台鐵月底提告

2019-10-20 09:03

護送國寶來台最後活見證 索予明慶百歲誕辰

2019-10-19 23:38

菜市場名冠軍 又是「家豪」「淑芬」

2019-10-19 23:32

影／史上最狂保養品廣告！SK-II找虛擬偶像IMMA代言青春露

2019-10-20 15:50

下圍棋不失智的證明在這裡 長青賽90歲棋士有七位

2019-10-19 21:13

願景／社企員工只能低薪？ 社企流林以涵拆解常見迷思

2019-10-19 21:05

70歲嬤罹腸癌背1歲孫女路跑 700名癌友挑戰6K

2019-10-20 15:12

日月潭花火音樂會 3萬觀眾齊飆歌

2019-10-20 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top