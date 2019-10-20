疫苗新發現 通用型流感疫苗現曙光

2019-10-20 18:50 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



流感是遍及世界的疾病，每年都出現數百萬個病例，由於現階段的疫苗皆僅能預防特定類型流感，發展通用型流感疫苗也成為醫療研究的重要目標。美國最新研究發現，流感病毒上的醣蛋白有部分構造相同，若成功製造出針對該部位的疫苗，有機會在未來應用於通用型流感的研發。

適

合通用型流感疫苗

根據《每日醫療新聞》報導，西奈山伊坎醫學院的研究團隊將研究聚焦在血球凝集素上，這種醣蛋白附著在流感病毒上，會將病毒帶往宿主細胞並進而感染。血球凝集素有兩個部位，分別為不同病毒間有較大差異的「頭部」以及差異較少的「下根部」。

研究團隊試圖研發針對下根部的疫苗，在實驗中使用了不同「嵌入血球凝集素（cHA）」的疫苗，並檢測哪些會刺激人體產生出通用各種流感類型的抗體，實驗結果發現，有其中一次的接種中成功活化了目標抗體。研究報告中寫道，這個實驗結果代表著，學界正朝著通用型流感疫苗的研發前進。

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接種數創新高

《健康熱線》報導指出，通用型疫苗是醫學界的下個重要發展目標。美國的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）先前投注1300萬美金給15所大學及研究機構組成的研究聯盟，目標在7年內研發出適用所有種類流感的疫苗。醫學教授阿曼對此表示，「這是很重要的計畫，若研發成功，人們便不需要每年都去接種不同種類的流感疫苗了。」

根據美國疾病控制與預防中心統計，2017到2018年的流感季是近十年來病例最多的一季，而2018到2019年的病例雖然有緩和下來，但也以21週的時間打破了最長流感季的紀錄，也伴隨著破紀錄超過1億7千次疫苗接種。

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