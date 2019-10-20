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兼顧家庭與工作 女性易患心臟疾病

2019-10-20 18:49台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

女性較易罹患心臟病！壓力會增加患心血管疾病的風險，其中包括高血壓、高膽固醇等等。過去研究證明，在工作時產生的壓力會增加患冠狀動脈心臟病與中風的風險。不過很常被人忽略的一種壓力形式是來自必須同時兼顧家庭跟工作的壓力，而近期研究發現，女性比起男性受到此類型壓力的影響更大。

女性家庭責任較大

根據《每日醫學新聞》研究論文中指出，工作–家庭衝突是角色衝突的一種形式，遇到這種衝突的人在職場中扮演的角色與在家庭中扮演的角色有某些層面上的衝突。此篇研究的參與者包括了巴西6個州的首都，年齡35-74歲的1萬1千名正在工作的人民。參與者有不同的教育與工作背景，女性樣本數也稍微比男性多一些。

參與者填寫問卷，以便研究人員了解他們的工作與家庭生活如何互相影響。結果發現，男性比起女性較少遇到工作影響到家庭的狀況，但遇到家庭影響工作的情況之人數卻是相當的。研究人員接著透過臨床檢查、實驗室試驗結果與自陳式問卷等方式了解參與者的心血管健康狀況，發現常遇到工作–家庭衝突者，心血管健康較差，而此狀況女性影響較嚴重。

這樣的結果相當有趣，因為過去研究顯示，男性與女性受到工作壓力的影響幅度幾乎相同。研究人員認為，即使現代男性也會幫忙處理許多家務，但照顧家庭的主要壓力仍常落在女性身上。不過研究人員也表示，研究某些部分（例如問卷）調查的是參與者的主觀感受，可能對結果造成些許影響。

減壓很重要

根據《Medical Xpress》報導，研究人員希望能透過這項研究，呼籲必須兼顧工作與家庭者，要尋找減壓的方式，也希望未來醫生在看診時，將壓力納入檢查範圍。

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心臟病中風
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