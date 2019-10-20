傳承三代的善念 理髮師家族投入義剪20年

2019-10-20 18:00 中央社 台北20日電



家住彰化的理髮師沈駿魁20年前開始在埔里進行百人義剪服務，這份善心感染兒子及孫子，如今一家三代都成了理髮師，至今每年仍然會一同到埔里義剪，獲頒孝親獎。

弘道老人福利基金會今天舉辦第25屆全國世代家庭孝親表揚大會，弘道老人基金會董事長王乃弘表示，他從今年數百個報名的家庭當中發現，現代的孝順已不再是抽象的概念，也沒有既定公式，而是深刻融入生活中的每個微小貼心舉動，也有許多年輕晚輩利用科技、透過網路學習熟齡照護知識，照料長輩日常生活。

高齡99歲的理髮師沈駿魁是虔誠的基督徒，經常帶著孩子們上教會，帶著全家一起到安養機構等各個地方服務，身體力行讓孩子學習行善的重要性。

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沈駿魁的二兒子沈瑞昌回憶，20年來，一家人每年都會到埔里進行百人義剪服務，縱使爸爸已年屆百歲，這樣的善舉至今從未停止；不只如此，這份善念也感染沈駿魁的孫子，孫子自國中畢業後也主動到理髮廳裡幫忙，不僅繼承爺爺的老手藝，也參與義剪服務。

如今，沈駿魁的理髮廳已由孫子接管經營，全家人在經營理髮廳之餘，沈家三代也經常全家開著車出門旅遊，這份傳承三代的善念及孝心感動評審，獲頒「瓦城孝親獎」表揚。