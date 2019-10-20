紐西蘭航空玩很大 快閃促銷來回機票未稅1萬9有找
2019-10-20 17:22
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
歡慶台北飛奧克蘭直飛開航滿1周年，紐西蘭航空即日起推出所有艙等優惠驚喜，來回機票未稅最低18,800元，台中或高雄出發的旅客同步享有同等優惠。
紐西蘭航空推出台北飛奧克蘭直飛航線已滿1周年，根據紐西蘭最新官方統計，今（2019）年8月前往紐西蘭的台灣旅客人次，較去年同期紐西蘭航空尚未開放直飛航班時，成長率高達83.5%，近一年來兩地旅客人次成長高達34.7%。
因應市場需求，紐西蘭航空宣布，自10月27日起，將原本的一周3班，增加至一周4班，今年年底到明年2月起，更會以每周5個航班，提供台灣旅客可在冬季到南半球旅遊避寒，享受另類的夏日美好回憶。
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此外，紐西蘭航空同步推出限時優惠活動，即日起所有艙等皆可享有優惠，台北飛往奧克蘭來回未稅18,800元起，豪華經濟艙來回未稅39,800元起，豪華商務艙來回未稅79.800元起。台中或高雄出發旅客可同步享有超低優惠價。另皇后鎮、基督城、威靈頓、但尼丁等航點同樣有優惠。
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