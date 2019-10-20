共挺食農教育！「新北小農夫市集」板橋大遠百熱鬧開展
2019-10-20 16:48
聯合報 記者黃仕揚
／台北即時報導
適逢遠東集團70周年及板橋大遠百周年慶，遠東百貨秉持「產、官、學」合作的精神，於日前特別邀請新北市政府教育局於板橋大遠百一樓周圍，舉辦一年一度的「小農夫市集」盛會，小農夫們帶來行銷自製的安心農產品讓市民選購，現場還有食農DIY，邀民眾一起食當季、吃當地，現場聚集超過2,000人，盛況空前。
為了推廣食農教育，遠東百貨及新北市府單位攜手辦理「新北小農夫市集」，以健康永續、惜愛食物為願景，結合學習趣、樂活力，落實學生素養學習成果的展現，現場貴賓有新北市副市長謝政達、新北市教育局長張明文、新北市議員黃林玲玲、遠東百貨營運長林彰豐、板橋區總店長施智耀等，並以實際行動及消費支持小小農夫。
市集現場規劃有傳統農業區、科技農業區、飲食教育區及循環農業區等四大場域。除販售師生自己栽種的安心蔬果，還有學校特色產品。包括鮮採蜂蜜，以及各學校的醃醬瓜、香草防蚊膏、柚香清潔劑、石花凍等。國小學童也販售自製的地瓜手工皂，使用天然材料製作，彰顯保護地球和環境。活動讓孩子們實際行銷農產品，從課堂到菜園、從菜園到市集。推動小農夫市集主要是讓親子在生活中實踐環境保護的素養，更看到新北的孩子踏入菜園、走出校園，展現出鮮綠的活力。
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遠東百貨板橋區總店長施智耀協理表示，板橋大遠百非常榮幸邀請到新北市政府教育局蒞臨舉辦「新北小農夫市集」，板橋大遠百與市府維持著良好的合作關係，不論是在公益或是小農活動，板橋大遠百都非常努力的推廣與支持，就是希望能與新北市府、新北農友們一起把最優質的農產品發揚光大，讓顧客逛新北市最棒的百貨。板橋大遠百更推出小農集點享優惠活動，邀市民一起認識食農教育。
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