親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄苓雅3樓鐵皮加蓋大火 25歲女逃陽台無生命跡象

高雄工地工安意外 男從32樓墜落遺體掛17樓鷹架

健走多快才有效 醫師提供這個公式教你算心跳

2019-10-20 16:40聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

走路是最簡單的運動，了解自己適合的速度，才能真正走出健康。聯新運動醫學中心主任林頌凱表示，健走是最基本而且安全的運動，除非是因行動不便或平衡能力不佳而容易跌倒，或是因認知退化而容易迷路，幾乎沒有人不適合。不過，運動要有效，首先要會估算自己的目標心律。

林頌凱說，健走是個最基本而安全的有氧運動，根據美國運動醫學會對一般族群做有氧運動的建議，每天應累積30到60分鐘中強度有氧運動，或是每周累積超過150分鐘，可以一次作完，或每次10分鐘累計。

中強度運動的心律如何推估？林頌凱解析，「220減去年齡」就是每分鐘最高心跳率的估計值，用最高心率估計值打六折，就是中度有氧運動建議達到的心跳率。例如一個40歲的人，最大心跳是每分鐘180下，一個中強度的健走運動，心跳至少要達到每分鐘108下，建議可以透過簡易的穿戴式裝置，例如運動手錶，即時了解自己的心率變化。

林頌凱也提醒，美國運動醫學會建議有心律不整，容易眩暈，胸悶心悸，血壓不穩定等心血管疾病或其他疾病者，運動前須經健康照護專業人員評估和建議，並且從輕度運動開始，在可忍受的情況下逐漸增加負荷至中強度運動。林頌凱說，站在運動醫學角度，可以快走就不要散步，可以跑步就不要快走，循序漸進地挑戰自己，會是更有效的運動，能讓自己更健康。

設定好心跳目標，接下來就是找時間、找場地。林頌凱表示，健走沒有什麼環境限制，只要注意空氣品質不要太差、沒有地面溼滑或光線昏暗的問題，大街小巷都可以走。重點是掌握能達到目標心率的走路速度，每次持續走個十分鐘，每天走三次，就能輕鬆達到每天運動30分鐘的目標。

走路是最簡單的運動，了解自己適合的速度，才能真正走出健康。本報資料照片
走路是最簡單的運動，了解自己適合的速度，才能真正走出健康。本報資料照片
分享

健走心血管疾病空氣品質
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

紐西蘭航空玩很大 快閃促銷來回機票未稅1萬9有找

2019-10-20 17:22

靠跑步機健走很好？專家其實沒有很贊同

2019-10-20 16:36

普悠瑪周年／重回發車現場 台鐵增防火牆今年擋14件

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／總體檢144待改事項 台鐵做到哪些？

2019-10-20 09:02

快去加油！ 明天起汽、柴油各漲0.1元

2019-10-20 12:07

70歲嬤罹腸癌背1歲孫女路跑 700名癌友挑戰6K

2019-10-20 15:12

國人每三人有一人脂肪肝 恐導致肝癌

2019-10-20 11:56

毛豬價跌啟動產銷調度 台糖月底前減供二千頭

2019-10-20 14:41

只敢半夜開計程車 乾癬運將的痛不為人知

2019-10-20 09:49

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

共挺食農教育！「新北小農夫市集」板橋大遠百熱鬧開展

2019-10-20 16:48

東北季風報到 北台迎風面降雨濕涼

2019-10-20 15:46

讓寵物吃生肉 寵物與主人都會受害

2019-10-20 15:45

研究：太常喝酒 易導致心律不整

2019-10-20 15:45

愛肝達人站／面對肝腫瘤 細心對抗、定期追蹤

2019-10-20 13:53

健康相談室／白天室內開燈 避免長輩跌倒傷身

2019-10-20 13:53

一到傍晚就躁動 當心失智者「日落症候群」

2019-10-20 13:53

好好吃／經典夜市小吃 征服外國人的胃

2019-10-20 13:48

「不為人知的苦」乾癬常復發 他陷入憂鬱

2019-10-20 13:28

放寬乾癬治療 健保署：須再討論

2019-10-20 13:28

回想18條人命最後15分鐘 分段長仍自責、恐懼

2019-10-20 13:21

144項待改事項 台鐵：達成率87.5%

2019-10-20 13:19

鐵道學會：台鐵改革 最不缺的就是控管表格

2019-10-20 13:18

普悠瑪事故明滿周年／時間重來 能擋死亡列車？

2019-10-20 13:16

為癌而跑公益活動 700癌友家屬響應

2019-10-20 11:28

周四起水氣增多 赴日注意兩個颱風動態

2019-10-20 10:55

一歲女嬰長ㄋㄟㄋㄟ？不想孩子性早熟 少碰這些東西

2019-10-20 10:00

放寬乾癬治療？ 健保署：可透過共擬會議討論

2019-10-20 09:55

普悠瑪周年／鐵道學會：台鐵改革最不缺就是控管表格

2019-10-20 09:11

普悠瑪周年／他淚崩自責一年：回去都把電視關掉

2019-10-20 09:10

普悠瑪周年／ 究責日商 台鐵月底提告

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／補破網 政院砸5.7億補貼台鐵虧損小站

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／主風泵故障7件 比去年增3件

2019-10-20 09:02

普悠瑪周年／補人力缺口 台鐵增2963人

2019-10-20 09:02

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28

注意！今天低溫下探20度 雙颱撲日對台沒直接影響

2019-10-20 06:37

日月潭花火音樂會 3萬觀眾齊飆歌

2019-10-20 00:37

機車考照 駕訓補助明年續辦

2019-10-20 00:37

願景／台灣社企10歲了 「關鍵少數」改變社會

2019-10-19 23:57
看更多

熱門文章

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

一歲女嬰長ㄋㄟㄋㄟ？不想孩子性早熟 少碰這些東西

2019-10-20 10:00

台灣民眾羨慕！世界上哪些國家最值得我們借鏡？

2019-10-20 08:30

注意！今天低溫下探20度 雙颱撲日對台沒直接影響

2019-10-20 06:37

殺破狼周運勢／天秤工作收益增加 摩羯對他怦然心動

2019-10-20 00:00

每日星座運勢／牡羊名利雙收好日子　易得貴人協助

2019-10-20 00:00

國人每三人有一人脂肪肝 恐導致肝癌

2019-10-20 11:56

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

胃藥疑含致癌物 23款下架回收

2019-10-19 23:51

普悠瑪周年／他淚崩自責一年：回去都把電視關掉

2019-10-20 09:10

普悠瑪周年／總體檢144待改事項 台鐵做到哪些？

2019-10-20 09:02

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51

普悠瑪周年／重回發車現場 台鐵增防火牆今年擋14件

2019-10-20 09:03

靠跑步機健走很好？專家其實沒有很贊同

2019-10-20 16:36

【婚姻故事】華心／不語纏斯，二十載

2019-10-20 06:00

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28

德州鮮切牛排過生日 證件有「1、0、2、5」送豬肋排

2019-10-20 16:09

健走多快才有效 醫師提供這個公式教你算心跳

2019-10-20 16:40

【家人關係】林琇琬／餐桌上的鄉愁

2019-10-20 06:00

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

影／緬甸華僑改良家鄉味魚湯麵 蔬果熬湯頭老幼愛

2019-10-20 08:49

倖田來未「壞蛋包」陷阱妹 MAISON PROMAX快閃店開幕

2019-10-20 01:41

只敢半夜開計程車 乾癬運將的痛不為人知

2019-10-20 09:49

【我見我思】莫沁／過動男孩並不笨

2019-10-20 06:00

普悠瑪周年／補破網 政院砸5.7億補貼台鐵虧損小站

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／鐵道學會：台鐵改革最不缺就是控管表格

2019-10-20 09:11

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-19 21:31

別走錯！搭台灣虎航飛名古屋 改降中部機場第二航廈

2019-10-20 16:22

保養一定要用乳液? 綠藤生機：社企以商業力量改變社會

2019-10-19 20:54

普悠瑪周年／ 究責日商 台鐵月底提告

2019-10-20 09:03

周四起水氣增多 赴日注意兩個颱風動態

2019-10-20 10:55

護送國寶來台最後活見證 索予明慶百歲誕辰

2019-10-19 23:38

菜市場名冠軍 又是「家豪」「淑芬」

2019-10-19 23:32

下圍棋不失智的證明在這裡 長青賽90歲棋士有七位

2019-10-19 21:13

願景／社企員工只能低薪？ 社企流林以涵拆解常見迷思

2019-10-19 21:05

日月潭花火音樂會 3萬觀眾齊飆歌

2019-10-20 00:37

紐西蘭航空玩很大 快閃促銷來回機票未稅1萬9有找

2019-10-20 17:22

影／史上最狂保養品廣告！SK-II找虛擬偶像IMMA代言青春露

2019-10-20 15:50

70歲嬤罹腸癌背1歲孫女路跑 700名癌友挑戰6K

2019-10-20 15:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top