健走多快才有效 醫師提供這個公式教你算心跳

2019-10-20 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



走路是最簡單的運動，了解自己適合的速度，才能真正走出健康。聯新運動醫學中心主任林頌凱表示，健走是最基本而且安全的運動，除非是因行動不便或平衡能力不佳而容易跌倒，或是因認知退化而容易迷路，幾乎沒有人不適合。不過，運動要有效，首先要會估算自己的目標心律。

林頌凱說，健走是個最基本而安全的有氧運動，根據美國運動醫學會對一般族群做有氧運動的建議，每天應累積30到60分鐘中強度有氧運動，或是每周累積超過150分鐘，可以一次作完，或每次10分鐘累計。

中強度運動的心律如何推估？林頌凱解析，「220減去年齡」就是每分鐘最高心跳率的估計值，用最高心率估計值打六折，就是中度有氧運動建議達到的心跳率。例如一個40歲的人，最大心跳是每分鐘180下，一個中強度的健走運動，心跳至少要達到每分鐘108下，建議可以透過簡易的穿戴式裝置，例如運動手錶，即時了解自己的心率變化。

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林頌凱也提醒，美國運動醫學會建議有心律不整，容易眩暈，胸悶心悸，血壓不穩定等心血管疾病或其他疾病者，運動前須經健康照護專業人員評估和建議，並且從輕度運動開始，在可忍受的情況下逐漸增加負荷至中強度運動。林頌凱說，站在運動醫學角度，可以快走就不要散步，可以跑步就不要快走，循序漸進地挑戰自己，會是更有效的運動，能讓自己更健康。