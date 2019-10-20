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靠跑步機健走很好？專家其實沒有很贊同

2019-10-20 16:36聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

根據體育署2018年運動現況調查，50歲以上民眾為健康而運動的比例高達八成，超過七成熟齡運動者最喜歡散步走路。天氣越來越涼，如果懶得出門，在跑步機上走一走也可以嗎？專家建議，能走出戶外最好，非不得已別用跑步機。

動晰物理治療所物理治療師鄭融表示，在平地走路時，速度可以自由快速變換，還有左右轉、坡度升降等比較多變化，可鍛鍊到不同肌群，保持專注狀態；在跑步機只能用選擇模組來增加變化，效果差很多。

更重要的是，運動傷害都是瞬間發生的，跑步機慢慢降速根本來不及，多個兩三步，原本的傷害可能就擴大了。跑步機的避震設計，讓人就算走路方式錯誤、對關節造成壓力也感覺不出來，反而會養成錯誤動作習慣。

聯新運動醫學中心主任林頌凱表示，外出運動對身心健康都有好處，曬曬太陽也有益骨質。林頌凱舉例說，在自然的鋪面如草地上赤腳走路，讓皮膚與大地接觸，這種「接地氣」的健走，還有讓心情沈靜等心靈層面的效果。若能在清晨或黃昏的陽光下走，比較不會曬傷，健走之餘順便接收15到30分鐘陽光，還有助體內維生素D轉化合成、促進鈣質吸收。

鄭融表示，赤腳走路時，建議要在粗糙的地面，這樣的好處是，當動作不正確，皮膚就會痛，可以避免過度衝擊傷害到關節。此外，皮膚感覺也可以幫助大腦更注意動作的感覺回饋，動員更多肌群去控制動作，進而重新找回大腦對於良好步態的控制力。

鄭融建議，可以在健走的前五百公尺赤腳，找到走路的恰當力道之後，再穿上鞋子把剩下路程走完。此外，如果繞操場走，建議不要只走一個方向，最好一圈順時針、一圈逆時針，平均分配，以免過度磨損內側關節，走路運動也要避免穿著涼鞋，或兩側包覆性支撐力不夠的鞋子。

如果懶得出門，在跑步機上走一走也可以嗎？專家建議，能走出戶外最好，非不得已別用跑...
如果懶得出門，在跑步機上走一走也可以嗎？專家建議，能走出戶外最好，非不得已別用跑步機。圖／本報資料照片
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