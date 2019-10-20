親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

亞錦賽／兩度勝南韓獲季軍 大陸前進奧運資格賽

反送中／尖沙嘴警署外射催淚彈 警一度舉槍

東北季風報到 北台迎風面降雨濕涼

2019-10-20 15:46台灣醒報 記者張元融╱台北報導

未來一週為東北風型天氣，且兩個颱風皆往日本移動，對台灣幾乎無影響！天氣風險公司總經理彭啟明表示，未來一週的天氣受東北風影響，20、21日迎風面降雨、北台灣溫度偏涼；22日起，北台灣氣溫稍回升。中央氣象局指出，未來一週北部、東半部降雨機率較高，中南部則是多雲到晴，須特別注意「日夜溫差較大。」

週二北部稍回溫

氣象局指出，20、21日兩天的氣溫受東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦稍涼，中南部日夜溫差大。而24日前的風場仍是東北風，但強度稍減弱，「22日起，北台灣氣溫稍回升；中南部則氣溫變化不大（多雲到晴）。」

氣象局預測，月底前的降雨狀況，20日桃園以北及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部及北部有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；21日北部及東半部有局部短暫雨，午後南部山區有局部短暫陣雨。

22日至24日北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。25、26日東北部有短暫雨，北部、東部及東南部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。27至29日「東北風稍增強，天氣稍轉涼」，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，背風側的中南部為晴到多雲。

颱風影響小

據氣象局預測圖，超小型中度颱風「浣熊」，未來趨向往日本南方海面移動、輕颱「博羅依」則在通過關島附近後，往日本東南方移動。《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，兩個颱風對台灣都沒影響，日本也有機會雙雙躲過。

天氣職人吳聖宇也表示，「浣熊的外圍環流不大對台灣天氣仍沒有明顯的影響，但會間接讓台灣維持東北風型天氣，迎風面地區有下雨機會。」

【更多精采內容，詳見

颱風氣象局
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

普悠瑪周年／重回發車現場 台鐵增防火牆今年擋14件

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／總體檢144待改事項 台鐵做到哪些？

2019-10-20 09:02

快去加油！ 明天起汽、柴油各漲0.1元

2019-10-20 12:07

70歲嬤罹腸癌背1歲孫女路跑 700名癌友挑戰6K

2019-10-20 15:12

國人每三人有一人脂肪肝 恐導致肝癌

2019-10-20 11:56

毛豬價跌啟動產銷調度 台糖月底前減供二千頭

2019-10-20 14:41

只敢半夜開計程車 乾癬運將的痛不為人知

2019-10-20 09:49

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

讓寵物吃生肉 寵物與主人都會受害

2019-10-20 15:45

研究：太常喝酒 易導致心律不整

2019-10-20 15:45

愛肝達人站／面對肝腫瘤 細心對抗、定期追蹤

2019-10-20 13:53

健康相談室／白天室內開燈 避免長輩跌倒傷身

2019-10-20 13:53

一到傍晚就躁動 當心失智者「日落症候群」

2019-10-20 13:53

好好吃／經典夜市小吃 征服外國人的胃

2019-10-20 13:48

「不為人知的苦」乾癬常復發 他陷入憂鬱

2019-10-20 13:28

放寬乾癬治療 健保署：須再討論

2019-10-20 13:28

回想18條人命最後15分鐘 分段長仍自責、恐懼

2019-10-20 13:21

144項待改事項 台鐵：達成率87.5%

2019-10-20 13:19

鐵道學會：台鐵改革 最不缺的就是控管表格

2019-10-20 13:18

普悠瑪事故明滿周年／時間重來 能擋死亡列車？

2019-10-20 13:16

為癌而跑公益活動 700癌友家屬響應

2019-10-20 11:28

周四起水氣增多 赴日注意兩個颱風動態

2019-10-20 10:55

一歲女嬰長ㄋㄟㄋㄟ？不想孩子性早熟 少碰這些東西

2019-10-20 10:00

放寬乾癬治療？ 健保署：可透過共擬會議討論

2019-10-20 09:55

普悠瑪周年／鐵道學會：台鐵改革最不缺就是控管表格

2019-10-20 09:11

普悠瑪周年／他淚崩自責一年：回去都把電視關掉

2019-10-20 09:10

普悠瑪周年／ 究責日商 台鐵月底提告

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／補破網 政院砸5.7億補貼台鐵虧損小站

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／主風泵故障7件 比去年增3件

2019-10-20 09:02

普悠瑪周年／補人力缺口 台鐵增2963人

2019-10-20 09:02

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28

注意！今天低溫下探20度 雙颱撲日對台沒直接影響

2019-10-20 06:37

日月潭花火音樂會 3萬觀眾齊飆歌

2019-10-20 00:37

機車考照 駕訓補助明年續辦

2019-10-20 00:37

願景／台灣社企10歲了 「關鍵少數」改變社會

2019-10-19 23:57

胃藥疑含致癌物 23款下架回收

2019-10-19 23:51

菜市場名冠軍 又是「家豪」「淑芬」

2019-10-19 23:32

願景／邁入下個十年 社企DNA植入跨部門思維

2019-10-19 21:17

下圍棋不失智的證明在這裡 長青賽90歲棋士有七位

2019-10-19 21:13
看更多

熱門文章

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

一歲女嬰長ㄋㄟㄋㄟ？不想孩子性早熟 少碰這些東西

2019-10-20 10:00

台灣民眾羨慕！世界上哪些國家最值得我們借鏡？

2019-10-20 08:30

注意！今天低溫下探20度 雙颱撲日對台沒直接影響

2019-10-20 06:37

殺破狼周運勢／天秤工作收益增加 摩羯對他怦然心動

2019-10-20 00:00

每日星座運勢／牡羊名利雙收好日子　易得貴人協助

2019-10-20 00:00

國人每三人有一人脂肪肝 恐導致肝癌

2019-10-20 11:56

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

胃藥疑含致癌物 23款下架回收

2019-10-19 23:51

普悠瑪周年／他淚崩自責一年：回去都把電視關掉

2019-10-20 09:10

普悠瑪周年／總體檢144待改事項 台鐵做到哪些？

2019-10-20 09:02

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51

普悠瑪周年／重回發車現場 台鐵增防火牆今年擋14件

2019-10-20 09:03

嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38

【婚姻故事】華心／不語纏斯，二十載

2019-10-20 06:00

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

【家人關係】林琇琬／餐桌上的鄉愁

2019-10-20 06:00

影／緬甸華僑改良家鄉味魚湯麵 蔬果熬湯頭老幼愛

2019-10-20 08:49

倖田來未「壞蛋包」陷阱妹 MAISON PROMAX快閃店開幕

2019-10-20 01:41

只敢半夜開計程車 乾癬運將的痛不為人知

2019-10-20 09:49

【我見我思】莫沁／過動男孩並不笨

2019-10-20 06:00

普悠瑪周年／補破網 政院砸5.7億補貼台鐵虧損小站

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／鐵道學會：台鐵改革最不缺就是控管表格

2019-10-20 09:11

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-19 21:31

保養一定要用乳液? 綠藤生機：社企以商業力量改變社會

2019-10-19 20:54

普悠瑪周年／ 究責日商 台鐵月底提告

2019-10-20 09:03

周四起水氣增多 赴日注意兩個颱風動態

2019-10-20 10:55

護送國寶來台最後活見證 索予明慶百歲誕辰

2019-10-19 23:38

菜市場名冠軍 又是「家豪」「淑芬」

2019-10-19 23:32

下圍棋不失智的證明在這裡 長青賽90歲棋士有七位

2019-10-19 21:13

願景／社企員工只能低薪？ 社企流林以涵拆解常見迷思

2019-10-19 21:05

日月潭花火音樂會 3萬觀眾齊飆歌

2019-10-20 00:37

放寬乾癬治療？ 健保署：可透過共擬會議討論

2019-10-20 09:55

普悠瑪周年／補人力缺口 台鐵增2963人

2019-10-20 09:02

願景／台灣社企10歲了 「關鍵少數」改變社會

2019-10-19 23:57

調查：國中生近1成曾被霸凌 近四分之一曾想自殺

2019-10-19 19:07

收假前去加油！ 汽、柴油21日起各調漲0.1元

2019-10-20 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top