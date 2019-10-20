東北季風報到 北台迎風面降雨濕涼

2019-10-20 15:46 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



未來一週為東北風型天氣，且兩個颱風皆往日本移動，對台灣幾乎無影響！天氣風險公司總經理彭啟明表示，未來一週的天氣受東北風影響，20、21日迎風面降雨、北台灣溫度偏涼；22日起，北台灣氣溫稍回升。中央氣象局指出，未來一週北部、東半部降雨機率較高，中南部則是多雲到晴，須特別注意「日夜溫差較大。」

週二北部稍回溫

氣象局指出，20、21日兩天的氣溫受東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦稍涼，中南部日夜溫差大。而24日前的風場仍是東北風，但強度稍減弱，「22日起，北台灣氣溫稍回升；中南部則氣溫變化不大（多雲到晴）。」

氣象局預測，月底前的降雨狀況，20日桃園以北及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部及北部有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨；21日北部及東半部有局部短暫雨，午後南部山區有局部短暫陣雨。

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22日至24日北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨。25、26日東北部有短暫雨，北部、東部及東南部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。27至29日「東北風稍增強，天氣稍轉涼」，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，背風側的中南部為晴到多雲。

颱風影響小

據氣象局預測圖，超小型中度颱風「浣熊」，未來趨向往日本南方海面移動、輕颱「博羅依」則在通過關島附近後，往日本東南方移動。《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，兩個颱風對台灣都沒影響，日本也有機會雙雙躲過。

天氣職人吳聖宇也表示，「浣熊的外圍環流不大對台灣天氣仍沒有明顯的影響，但會間接讓台灣維持東北風型天氣，迎風面地區有下雨機會。」

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