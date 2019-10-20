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讓寵物吃生肉 寵物與主人都會受害

2019-10-20 15:45台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

許多狗或貓的主人認為，讓寵物吃生肉會比吃加工狗糧或貓糧來的天然，因此近年來讓寵物吃生肉的風氣愈來愈盛行，寵物飼料製造公司也開始往此方向發展。不過近期有研究顯示，寵物染上由細菌傳染的疾病，常是跟吃生肉有關，而主人若在處理寵物食物時碰到含細菌的生肉，也可能會被感染。

寵物食品含細菌

根據《科學》報導，研究人員買了來自8個不同供應商的51種由生肉製成的寵物食品。這些食品分別來自瑞士或德國，種類包含牛、雞、馬、羊等等。研究人員接著分析這些食物樣本，看它們是否帶有有害病原體的腸桿菌，例如沙門氏菌、大腸桿菌、志賀氏菌等。

結果顯示，約有72.5％的樣本內含有超出歐盟寵物食品法規的規定。研究人員在63％的樣本中驗出了抗藥性菌株，也在4％的樣本中驗出沙門氏菌這種感染性極強的病原體。而這些細菌也可能感染人類，因此研究人員呼籲寵物主人，處理含生肉的寵物食品時要小心，處理完後要記得洗手。

安大略獸醫學院一位微生物學家表示，在寵物食品中發現抗藥性細菌令人特別擔心，因為它們有機會待在寵物或人體內數個月，讓人類或寵物過一陣子才發病，不像沙門氏菌等菌種會馬上對人體產生影響。

主人該懂如何正確處理

根據《MEAWW》報導，美國寵物食品協會執行長兼主席達娜也承認，含生肉寵物食品中的細菌，可能對寵物主人全家造成威脅。上述研究論文中也寫道，政府應確實讓寵物主人得到足夠資訊，了解該如何正確處理生肉寵物食品，才能確保寵物與大眾的健康。

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