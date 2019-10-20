研究：太常喝酒 易導致心律不整

2019-10-20 15:45 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



高頻率的喝酒會導致心律不整的機率大幅提高。南韓一份研究顯示，在總量差不多的情形下，每天固定喝酒比起一次性飲酒，更容易造成心律不整的現象。科學家建議，酒精攝取頻率和總量都宜減少。

根據《每日醫學新聞》報導，心房顫動會導致患者脈搏不整、呼吸困難、暈眩與胸痛，進而使患者產生心律不整的現象，也就是心臟跳動的規律被打亂。有心房顫動的患者，中風的機率較常人高出4-5倍，因此才會被醫界重視。

高麗大學安巖醫院的崔永一教授分析南韓全民健保資料庫後發現，心房顫動的症狀與酒精的攝取頻率大有關聯。作者首先選擇在2009年之前並沒有心房顫動的民眾作為分析基礎，並一路追蹤他們的飲酒習慣一直到2017年，分析每週的飲酒次數和總量，與心房顫動的關聯。

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《每日科學新聞》指出，每週攝取1次酒精的受試者，觸發心房顫動的指數為0.933，而每天攝取1次的受試者，指數則高達1.412。崔永一表示，不斷攝取酒精會重複觸發心房顫動。此外，酒精也會干擾患者的睡眠品質，又增加了心房顫動的罹患機率。

崔永一強調，除了頻率之外，攝取越多酒精，其實也會增加心房顫動的機率，因此若要避免心血管疾病的發作，人們最好能減少攝取酒精的頻率與總量。

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