毛豬價跌啟動產銷調度 台糖月底前減供二千頭

2019-10-20 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



近期國內毛豬批發價下滑，原因除了生產平穩、季節性需求降低以外，近兩個月進口豬肉增加兩成，價格也下跌14%。農委會表示，已透過中央畜產會、台糖公司和產業團體等單位協調，啟動短期毛豬性供銷調節和調度措施，台糖公司將從明天開始至月底減供2000頭。

農委會指出，10月迄今全國肉品批發市場豬價平均為每公斤68.6元，近日約為每公斤67至66元，與10月平均豬價一致，尚無驟跌。另今年整體毛豬生產供應相對平穩，但中秋節過後需求降低，出現季節性產銷盤整，加上9月進口豬肉7626公噸，比今年每月平均進口6000餘公噸增加近二成，進口價跌幅約15%，連動導致業務使用和大承銷採購需求疲軟。

農委會說明，近年國際飼料大宗物資價格持續疲軟，連帶國內飼料價格也處於低檔，豬農的養豬直接生產成本平均每公斤約55元，目前豬價尚於產銷監控穩定的綠燈區範圍，約每公斤65至80元。為短期性調整產銷秩序，已請中央畜產會等單位採取滾動調節每日各市場上市頭數、維持秩序性產銷、豬農出豬上市自發性減供（每台車少一至二頭豬）、協調台糖公司10月底前減供進入肉品市場等措施。

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