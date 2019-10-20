國人每三人有一人脂肪肝 恐導致肝癌

2019-10-20 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



隨著醫學的進步，過去號稱台灣國病的肝病—B、C病毒性肝炎已逐漸銷聲匿跡，然而罹患肝癌的人數並未大幅下降。醫師表示，台灣罹患「非酒精性脂肪性肝炎」（NASH）的人數不斷增加，有高達33%的民眾罹患脂肪肝，若長期忽視恐導致肝癌。

中華民國肥胖研究學會今天在北醫大舉行年會，邀請國內外相關領域專家學者對肥胖與脂肪肝疾病進展進行研討。高醫大附設醫院肝膽胰內科主治醫師葉明倫，分享非酒精性脂肪肝、肥胖與減重議題，他表示非酒精性脂肪性肝炎就是非酗酒所引起的「脂肪肝」，導致肝功能指數異常，即因過重、肥胖等因素使脂肪堆積造成的肝臟危機；如三餐外食、攝取過多精緻、油炸、甜食等食物，加上長期久坐、少運動等因素所造成。據統計，國人每三人中就有一人有脂肪肝，且男性比例遠大於女性。

葉明倫說，非酒精性脂肪性肝炎，主要是因為過多的脂肪堆積在肝細胞裡面，進一步導致肝臟發炎，而肝臟長期發炎可能會導致肝硬化及後續併發症，而病患長期肝臟發炎下來就有較高機會造成肝硬化，甚至肝癌。

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「肝病三步曲」，依嚴重程度分為「肝炎、肝硬化、肝癌。」哪些人是高危險族群？葉明倫說，包括肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂、年齡超過60歲等族群，若同時發現肝功能指數異常時，就可能是非酒精性脂肪肝炎，需定期接受腹部超音波檢查，追蹤脂肪肝的變化。

葉明倫說，如果民眾因肥胖所造成脂肪肝，並無進展到其他病變，建議可採地中海飲食加上適度運動來改善。研究發現，民眾採地中海式飲食，體重不一定會改變，但長期觀察下，脂肪量會明顯減少。若較嚴重，則應透過營養師協助減重至少7至10%，才能達到臨床上顯著的改善，並加上藥物跟飲食來調控；或可透過減重手術（針對病態性肥胖病患）來達到控制非酒精性脂肪肝病變。

若已嚴重到肝硬化時，除需就醫進一步檢查外，並應加強魚類、蔬菜與咖啡攝取；葉明倫說，患者得大量減少肉類、醣類攝取，並不可碰酒精，並每周透過快走、慢跑等運動150分鐘，助症狀減緩。