為癌而跑公益活動 700癌友家屬響應

2019-10-20 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



台灣罹癌人數屢創新高，為提升對癌症的重視和警覺，台灣腸癌病友協會上午在碧潭舉辦「為癌而跑」公益活動，共計700名癌友及家屬一起響應。

台灣腸癌病友協會理事長王照元表示，路跑活動已經舉辦第三屆，每年邀請癌友參與。本次路跑全長6公里，不以競賽為目的，主要是希望身體能夠負荷的病友能到戶外走走，活動筋骨。他表示，當癌友完成治療階段，希望他們能夠「把自己當作一個健康人」，回到正常生活。

特別的是，本次路跑活動不收取報名費用，號召每名參賽者拿十張發票當作報名費，並將全數發票捐助給「華山基金會」，希望藉此幫助更多失依、失智、失能的老人。因此獲得廣大癌友支持，並攜家帶眷一起參加。甚至有癌友表示已連續第三年參加，就算跑不動，仍努力走完全程。

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