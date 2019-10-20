為癌而跑公益活動 700癌友家屬響應
2019-10-20 11:28
聯合報 記者楊雅棠
／台北即時報導
台灣罹癌人數屢創新高，為提升對癌症的重視和警覺，台灣腸癌病友協會上午在碧潭舉辦「為癌而跑」公益活動，共計700名癌友及家屬一起響應。
台灣腸癌病友協會理事長王照元表示，路跑活動已經舉辦第三屆，每年邀請癌友參與。本次路跑全長6公里，不以競賽為目的，主要是希望身體能夠負荷的病友能到戶外走走，活動筋骨。他表示，當癌友完成治療階段，希望他們能夠「把自己當作一個健康人」，回到正常生活。
特別的是，本次路跑活動不收取報名費用，號召每名參賽者拿十張發票當作報名費，並將全數發票捐助給「華山基金會」，希望藉此幫助更多失依、失智、失能的老人。因此獲得廣大癌友支持，並攜家帶眷一起參加。甚至有癌友表示已連續第三年參加，就算跑不動，仍努力走完全程。
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王照元表示，許多癌友在抗癌路上往往因營養不良、身體虛弱導致化療和放療效果不佳。因此除了培養運動習慣之外，日常飲食也要注意選擇高蛋白、低醣和如魚油等優質脂肪作為補充，才能使自己有更好的抵抗力去對抗病魔，讓療程更加順利。
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