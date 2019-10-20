周四起水氣增多 赴日注意兩個颱風動態
2019-10-20 10:55
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
中央氣象局說，今天受到東北風影響，東北部出現斷續零星降雨，明天會稍微緩和，周四起水氣會增多一直到周六。
氣象預報員王品翔說，今明兩天仍受到東北風影響，迎風面桃園以北、東北部會出現斷續零星降雨，背風面的中南部則是多雲到晴，水氣到明天才會逐漸減少。
氣溫方面，王品翔說，北台灣白天高溫26到27度、宜蘭花蓮27到28度，中南部31到32度。低溫部分，愈往北愈冷，北部低溫20度左右，中南部、花東地區21到22度，中南部要留意十度以上溫差。
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王品翔說，這周東北風迎風面地區雲量偏多，不過明天到周三雨勢稍微趨緩，僅北部和宜蘭花蓮留意短暫降雨，到了周四水氣才會再增加，接著到周六都是差不多天氣型態。
王品翔表示，中度颱風浣熊目前偏北轉往東北方向移動，會到日本南方，不過因為環境會愈來愈差，有可能到日本南方一帶就變溫帶氣旋，不會以颱風的強度襲日，但仍要留意航班資訊。對台灣也無直接影響，僅東半部和恆春半島今明兩天要留意長浪。
王品翔說，輕度颱風博羅依這兩三天則朝西北方向移動，環境有利於它發展成中颱，不過也不會對台灣造成直接影響，路徑預測上還有許多不確定性，會不會影響日本也還要再觀察。
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