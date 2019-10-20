親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

強國為何鼓勵夜生活 原來這危機已迫在眉睫

不爽籃網老闆親中 香港抗爭支持者赴NBA籃網賽場示威

周四起水氣增多 赴日注意兩個颱風動態

2019-10-20 10:55聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

中央氣象局說，今天受到東北風影響，東北部出現斷續零星降雨，明天會稍微緩和，周四起水氣會增多一直到周六。

氣象預報員王品翔說，今明兩天仍受到東北風影響，迎風面桃園以北、東北部會出現斷續零星降雨，背風面的中南部則是多雲到晴，水氣到明天才會逐漸減少。

氣溫方面，王品翔說，北台灣白天高溫26到27度、宜蘭花蓮27到28度，中南部31到32度。低溫部分，愈往北愈冷，北部低溫20度左右，中南部、花東地區21到22度，中南部要留意十度以上溫差。

王品翔說，這周東北風迎風面地區雲量偏多，不過明天到周三雨勢稍微趨緩，僅北部和宜蘭花蓮留意短暫降雨，到了周四水氣才會再增加，接著到周六都是差不多天氣型態。

王品翔表示，中度颱風浣熊目前偏北轉往東北方向移動，會到日本南方，不過因為環境會愈來愈差，有可能到日本南方一帶就變溫帶氣旋，不會以颱風的強度襲日，但仍要留意航班資訊。對台灣也無直接影響，僅東半部和恆春半島今明兩天要留意長浪。

王品翔說，輕度颱風博羅依這兩三天則朝西北方向移動，環境有利於它發展成中颱，不過也不會對台灣造成直接影響，路徑預測上還有許多不確定性，會不會影響日本也還要再觀察。

中度颱風浣熊和輕度颱風博羅依，目前對台灣都沒有直接影響。圖／取自中央氣象局網站
中度颱風浣熊和輕度颱風博羅依，目前對台灣都沒有直接影響。圖／取自中央氣象局網站
分享

颱風低溫預報
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

普悠瑪周年／重回發車現場 台鐵增防火牆今年擋14件

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／總體檢144待改事項 台鐵做到哪些？

2019-10-20 09:02

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28

台灣民眾羨慕！世界上哪些國家最值得我們借鏡？

2019-10-20 08:30

胃藥疑含致癌物 23款下架回收

2019-10-19 23:51

一歲女嬰長ㄋㄟㄋㄟ？不想孩子性早熟 少碰這些東西

2019-10-20 10:00

只敢半夜開計程車 乾癬運將的痛不為人知

2019-10-20 09:49

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

為癌而跑公益活動 700癌友家屬響應

2019-10-20 11:28

放寬乾癬治療？ 健保署：可透過共擬會議討論

2019-10-20 09:55

普悠瑪周年／鐵道學會：台鐵改革最不缺就是控管表格

2019-10-20 09:11

普悠瑪周年／他淚崩自責一年：回去都把電視關掉

2019-10-20 09:10

普悠瑪周年／ 究責日商 台鐵月底提告

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／補破網 政院砸5.7億補貼台鐵虧損小站

2019-10-20 09:03

普悠瑪周年／主風泵故障7件 比去年增3件

2019-10-20 09:02

普悠瑪周年／補人力缺口 台鐵增2963人

2019-10-20 09:02

注意！今天低溫下探20度 雙颱撲日對台沒直接影響

2019-10-20 06:37

日月潭花火音樂會 3萬觀眾齊飆歌

2019-10-20 00:37

機車考照 駕訓補助明年續辦

2019-10-20 00:37

願景／台灣社企10歲了 「關鍵少數」改變社會

2019-10-19 23:57

菜市場名冠軍 又是「家豪」「淑芬」

2019-10-19 23:32

願景／邁入下個十年 社企DNA植入跨部門思維

2019-10-19 21:17

下圍棋不失智的證明在這裡 長青賽90歲棋士有七位

2019-10-19 21:13

願景／社企員工只能低薪？ 社企流林以涵拆解常見迷思

2019-10-19 21:05

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

調查：國中生近1成曾被霸凌 近四分之一曾想自殺

2019-10-19 19:07

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29

嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38

交通部「道安會報」擬重組 盼完善監理制度

2019-10-19 15:21

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

影／桃機地下美食街清晨發生自來水溢流 未影響旅客

2019-10-19 14:50

面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42

超商72變 賣車、求職、外送樣樣來

2019-10-19 13:32

胃藥疑致癌 23項限期回收

2019-10-19 13:12

年改之後 終身學習報名變冷

2019-10-19 13:11

機車考照上駕訓班補助千元 明年續辦

2019-10-19 13:03

美嬰兒食品 恐含微量重金屬

2019-10-19 12:58
看更多

熱門文章

浣熊增強為中颱 21號颱風「博羅依」接力生成

2019-10-19 22:04

女歌手赴稻城亞丁發生高山症 醫師點名高危險群

2019-10-19 17:29

網傳年改將砍郵電事業退休金 交部：確定不調整

2019-10-19 15:19

注意！今天低溫下探20度 雙颱撲日對台沒直接影響

2019-10-20 06:37

護理師的心酸！珍奶當正餐34歲罹癌復發3次 她樂觀抗癌

2019-10-19 14:57

殺破狼周運勢／天秤工作收益增加 摩羯對他怦然心動

2019-10-20 00:00

面對兒童熱痙攣發作 爸媽千萬別做這些事

2019-10-19 14:42

台灣民眾羨慕！世界上哪些國家最值得我們借鏡？

2019-10-20 08:30

無人咖啡廳來了！丹堤咖啡寄杯「無人自取」 限時3折

2019-10-19 12:25

每日星座運勢／牡羊名利雙收好日子　易得貴人協助

2019-10-20 00:00

大閘蟹還是帝王蟹？4餐廳秋蟹料理 肥美又能享折扣

2019-10-19 19:43

師憂台大不能主導癌醫中心 管中閔：按產學合作規定

2019-10-19 12:26

趙又廷曝穿搭都是「聽某嘴」 放閃認高圓圓是時尚icon

2019-10-19 15:35

胃藥疑含致癌物 23款下架回收

2019-10-19 23:51

一歲女嬰長ㄋㄟㄋㄟ？不想孩子性早熟 少碰這些東西

2019-10-20 10:00

普悠瑪周年／總體檢144待改事項 台鐵做到哪些？

2019-10-20 09:02

普悠瑪周年／他淚崩自責一年：回去都把電視關掉

2019-10-20 09:10

京都只排第2！日本「都道府縣排行榜」 冠軍已11連霸

2019-10-19 20:51

影／教你「辣手摧花」 到玫瑰有機農場萃取花露

2019-10-19 15:25

嬌生嬰兒爽身粉首度測出石棉 我國無進口問題批號

2019-10-19 16:38

吳德榮：浣熊、博羅依颱風 無侵襲台灣機率

2019-10-20 07:28

普悠瑪周年／重回發車現場 台鐵增防火牆今年擋14件

2019-10-20 09:03

便便顏色判斷腸道健康 醫師教你這幾招

2019-10-19 19:46

法國必買「布列塔尼餅乾」旗艦店登場 按讚送瑪德蓮

2019-10-19 15:42

【婚姻故事】華心／不語纏斯，二十載

2019-10-20 06:00

胃藥疑致癌 23項限期回收

2019-10-19 13:12

倖田來未「壞蛋包」陷阱妹 MAISON PROMAX快閃店開幕

2019-10-20 01:41

影／緬甸華僑改良家鄉味魚湯麵 蔬果熬湯頭老幼愛

2019-10-20 08:49

影／桃機地下美食街清晨發生自來水溢流 未影響旅客

2019-10-19 14:50

【家人關係】林琇琬／餐桌上的鄉愁

2019-10-20 06:00

掌管免疫和消化 這個器官有第二大腦之稱

2019-10-19 19:45

普悠瑪周年／補破網 政院砸5.7億補貼台鐵虧損小站

2019-10-20 09:03

雙倍濃！ COLD STONE「巧克力棉花糖冰銅燒」這天開賣

2019-10-18 23:29

保養一定要用乳液? 綠藤生機：社企以商業力量改變社會

2019-10-19 20:54

2019薄酒萊空降倒數！酒評：「為之驚嘆的年份」

2019-10-19 12:28

懶人旅遊好康 台鐵明年1到3月套裝行公布

2019-10-19 10:26

購物狂必去！韓國最大折扣「韓國購物季」11月1日登場

2019-10-19 21:31

【我見我思】莫沁／過動男孩並不笨

2019-10-20 06:00

交通部「道安會報」擬重組 盼完善監理制度

2019-10-19 15:21

只敢半夜開計程車 乾癬運將的痛不為人知

2019-10-20 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top