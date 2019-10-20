放寬乾癬治療？ 健保署：可透過共擬會議討論

2019-10-20 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



秋冬是乾癬惡化和好發的季節，台灣乾癬協會今年8月時，至西班牙參與已有50年歷史的國際乾癬聯盟年會、共80國出席討論各國乾癬醫療現況；協會並呼籲政府放寬生物製劑等給付條件。中央健康保險署表示，預算應用在刀口上，生物製劑治療給付標準已放寬過，若真有再度放寬必要，可透過共擬會議討論。

協會秘書長王雅馨說，據國際乾癬聯盟的資料顯示，21%的嚴重乾癬患者為低收入戶；而台灣調查中，則有三分之一患者迫切需要適合治療方式。只是健保現行對生物製劑給付標準甚嚴，協會因而請命，呼籲政府能把給付生物製劑、PASI指數等條件放寬，並加強宣傳力道、推動整合門診等，造福全台乾癬患者。

對此，健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，健保預算為總額給付，這塊餅就這麼大，而依據給付規定，健保也無法在藥品上無限制給付。因此不只乾癬，任何疾病治療治療評估都需有效用在刀口上；如今年4月1日上路的八大癌症免疫療法給付，名額僅800個並透過醫師申請。

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黃兆杰說，其實健保在乾癬的生物製劑治療上，從2009年就開始給付，只是當時條件較嚴，如治療三個月後就得停藥；而考慮患者需求下，健保署曾央請專家討論效果、副作用等情形，並與財務討論精算預算後，已在2015年4月起放寬乾癬、風濕性關節炎等患者生物製劑治療時間。

他說，乾癬患者並非兩年後就得「下車」不能再用，只是若以生物製劑治療後症狀好轉，是否應該先暫緩、讓資源給其他更需要的患者使用，若患者後續病灶再度發作時，也可再申請。

黃兆杰說，該項目為健保總額下的西藥預算支應、無名額限制，所以並無外傳的排擠說，只是若大量使用生物製劑，勢必稀釋其他資源，所以得綜合考量。